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54-річний Ніколас Кейдж сходив на побачення в гламурному образі: яскраві фото

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Ніколас Кейдж пішов на побачення
Ніколас Кейдж пішов на побачення / dailymail.co.uk

Популярний голлівудський актор Ніколас Кейдж вирішив налагодити своє особисте життя. Чоловік приміряв гламурний образ та пішов на побачення в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Після трьох невдалих шлюбів актор Ніколас Кейдж знов пішов на побачення. Його новою обраницею стала значно молодша дівчина. За інформацією ЗМІ, її звати Еріка Койке.

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Для виходу з дівчиною Ніколас Кейдж обрав досить гламурний "лук". Актор вбрав чорну сорочку та штани, доповнивши одяг стильним чорно-білим блейзером з леопардовим принтом. Окрім цього, Ніколас Кейдж привів до порядку бороду, надавши їй чітких обрисів.


Ніколас Кейдж на побаченні в Лос-Анджелесі

Гламурний "лук" актор доповнив окулярами. Ймовірно, Ніколас Кейдж сподівався, що так його не впізнають люди. Однак папараці все ж вдалось підловити пару під час прогулянки.

Варто зазначити, що Еріка Койке виглядала не менш ефектно, як її зірковий бойфренд. Дівчина вбрала яскраві штани срібного кольору та білу сорочку. Сумка від бренду Chanel та біле взуття на зручних підборах завершили образ для побачення з Ніколасом Кейджом.


Актор Ніколас Кейдж з дівчиною

Зазначимо, що у 2016 році Ніколас Кейдж розлучився з офіціанткою Еліс Кім. Пара має 12-річного сина Кал-Ел Коппола Кейдж. З часу розпаду третього шлюбу Ніколас Кейдж не відвідував світські заходи в супроводі інших жінок. Відтак побачення з Ерікою Койке, мабуть, перші стосунки актора після розлучення.

Хто такий Ніколас Кейдж?
Актор, який зіграв у популярних фільмах. Зокрема, "Медальйон", "Примарний вершник", "Учень чаклуна", "Скарб нації", "Пророк", "Небезпечний Бангкок", "Знамення" та ін. Всі кінострічки за участю Ніколаса Кейджа мали чималий успіх, а кінокритики відзначали майстерність актора. Однак вкінці квітня 2018 року знаменитість оголосив, що припиняє акторську кар'єру. Свій час Ніколас Кейдж вирішив присвятити продюсерській та режисерській роботі.

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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