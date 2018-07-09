55-дюймовий телевізор Xiaomi Mi TV 4C рекордно подешевшав

Компанія Xiaomi встановила солідну знижку на свої телевізори Mi TV 4C. Що мають діагональ на 55 дюймів. Так користувачам пропонують рекордну знижку у розмірі 500 юанів (це близько 76 доларів або 2 тисячі гривень).

Про це повідомляє prostotech.com.

Так, телевізор Mi TV 4C можна придбати за ціною 2899 юанів (11 900 гривень). А зі знижкою його можна придбати за 2399 юанів (9 800 гривень).

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Як відомо, у жовтні минулого року, Xiaomi розширила свою лінійку телевізорів, додавши серію Mi TV 4C. Ця модель доступна у двох моделях: 43-дюймова модель з 1 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ пам'яті і 55-дюймова модель з 2 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ пам'яті.

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