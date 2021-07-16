Оголошення про оренду житла на вулиці Тургенівській за захмарною ціною з'явилося на сайті агенції нерухомості Park Lane. Наразі ця квартира э найдорожчою у Києві серед однокімнатних.
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В описі до квартири зазначили, що серед загальної площі 30 квадратів займає кухня.
Індивідуальний дизайн та швейцарська сантехніка
Квартира, яку можна орендувати за рекордну суму, розташована в клубному будинку проєкту 2016 – 2020 років на вулиці Тургенівській, 22а.
За 54 тисячі 600 гривень потенційним орендарям пропонують квартиру з:
- швейцарською сантехнікою Geberit;
- котлом Gorenge;
- пральною машинкою та посудомийкою Bosch;
- великим телевізором;
Крім того, у спальні встановлені панорамні вікна, що виходять у двір. Облаштовано підігрів підлоги та критий паркінг.
Дивіться фото однокімнатної квартири у центрі Києва за 54 тисячі 600 гривень / Фото Park Lane: