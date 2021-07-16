56 тисяч на місяць: у Києві здають в оренду найдорожчу однокімнатну квартиру – фото

Власники однокімнатної квартири з елітним ремонтом в історичному центрі Києва оцінили вартість проживання у ній в 2 тисячі доларів на місяць. Площа житла - 62 квадратних метри.

Оголошення про оренду житла на вулиці Тургенівській за захмарною ціною з'явилося на сайті агенції нерухомості Park Lane. Наразі ця квартира э найдорожчою у Києві серед однокімнатних.

Дивіться також Інвестування у нерухомість України: особливості

В описі до квартири зазначили, що серед загальної площі 30 квадратів займає кухня.

Індивідуальний дизайн та швейцарська сантехніка

Квартира, яку можна орендувати за рекордну суму, розташована в клубному будинку проєкту 2016 – 2020 років на вулиці Тургенівській, 22а.

За 54 тисячі 600 гривень потенційним орендарям пропонують квартиру з:

швейцарською сантехнікою Geberit;

котлом Gorenge;

пральною машинкою та посудомийкою Bosch;

великим телевізором;

Крім того, у спальні встановлені панорамні вікна, що виходять у двір. Облаштовано підігрів підлоги та критий паркінг.

Дивіться фото однокімнатної квартири у центрі Києва за 54 тисячі 600 гривень / Фото Park Lane:

За даними експертів, середня ціна на однокімнатні квартири у Києві – 11,8 тисячі гривень. Двокімнатні обходяться значно дорожче – 19,9 тисячі. За останній рік вартість оренди житла зросла в середньому на 21%.