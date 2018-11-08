56-річна Мег Раян таємно вийшла заміж, – ЗМІ

Голлівудська акторка Мег Раян таємно вийшла заміж за 67-річного музиканта Джона Мелленкемпа. Днями пара узаконила свої стосунки та обмінялась клятвами.

Зірки розпочали свої стосунки ще в 2011 році. Через 6 років Джон Мелленкемп освідчився Мег Раян, однак вона погодилась стати його дружиною тільки за однієї умови – чоловік улав з нею особливу угоду.

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"Вони уклали договір любові і вірності, в якому Джон погодився на умову Мег жити в Нью-Йорку. Джон вже не може без неї, а вона обожнює всі його примхи", – розповів інсайдер видання Radar Online.

За словами інформатора, пара зіграла скромне весілля в маєтку Мег Раян, що в американській Індіані. На церемонію пара запросила тільки найближчих друзів та родичів, відтак всього 20 людей побачили, як наречені обмінялись клятвами біля вівтаря. У знаковий день музикант заспівав баладу, яку присвятив новоспеченій дружині.

Вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного. На церемонії був шведський стіл, а розважала гостей запрошена музична група. У цей вечір Джон навіть заспівав свою нову баладу, яку присвятив Мег,

– додав інсайдер.

Інформацію про весілля підтвердили і в The Daily Mail. Папараці таблоїда сфотографували Мег Раян в Нью-Йорку. Акторка носила два перстені, один з яких – весільний.



Мега Раян / The Daily Mail



Мега Раян таємно вийшла заміж / The Daily Mail

Хто така Мег Раян?

Це відома акторка, яка зіграла головні ролі у фільмах "Несплячі в Сієтлі", "Французький поцілунок", "Вам лист", "Місто ангелів", "Кейт і Лео". Мег Райян вже була одружена з актором Деннісом Квейдом, але після 10 років спільного життя у 2001-му вони заявили про розлучення. Акторка має сина від першого шлюбу.