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      56-річна Мег Раян таємно вийшла заміж, – ЗМІ

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      Мег Раян та Джон Мелленкемп одружились
      Мег Раян та Джон Мелленкемп одружились / The Daily Mail

      Голлівудська акторка Мег Раян таємно вийшла заміж за 67-річного музиканта Джона Мелленкемпа. Днями пара узаконила свої стосунки та обмінялась клятвами.

      Зірки розпочали свої стосунки ще в 2011 році. Через 6 років Джон Мелленкемп освідчився Мег Раян, однак вона погодилась стати його дружиною тільки за однієї умови – чоловік улав з нею особливу угоду. 

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      "Вони уклали договір любові і вірності, в якому Джон погодився на умову Мег жити в Нью-Йорку. Джон вже не може без неї, а вона обожнює всі його примхи", – розповів інсайдер видання Radar Online

      За словами інформатора, пара зіграла скромне весілля в маєтку Мег Раян, що в американській Індіані. На церемонію пара запросила тільки найближчих друзів та родичів, відтак всього 20 людей побачили, як наречені обмінялись клятвами біля вівтаря. У знаковий день музикант заспівав баладу, яку присвятив новоспеченій дружині. 

      Вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного. На церемонії був шведський стіл, а розважала гостей запрошена музична група. У цей вечір Джон навіть заспівав свою нову баладу, яку присвятив Мег,
      – додав інсайдер.

      Інформацію про весілля підтвердили і в The Daily Mail. Папараці таблоїда сфотографували Мег Раян в Нью-Йорку. Акторка носила два перстені, один з яких – весільний. 


      Мега Раян / The Daily Mail


      Мега Раян таємно вийшла заміж / The Daily Mail

      Хто така Мег Раян?
      Це відома акторка, яка зіграла головні ролі у фільмах "Несплячі в Сієтлі", "Французький поцілунок", "Вам лист", "Місто ангелів", "Кейт і Лео". Мег Райян вже була одружена з актором Деннісом Квейдом, але після 10 років спільного життя у 2001-му вони заявили про розлучення. Акторка має сина від першого шлюбу.

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Зіркові весілля
      Джерело: 24 Канал
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