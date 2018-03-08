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56-річна Меган Райян готується до весілля, – ЗМІ

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Мег Райян виходить заміж
Мег Райян виходить заміж

Відома голлівудська акторка Мег Райян готується до весілля з рок-музикантом Джоном Мелленкемпом.

Про це повідомляє журнал Elle.

Як відомо, особисте життя акторки сповнене непередбаченості. Після заміжжя з актором Деннісом Квейдом Мег Райян мала роман з Расселом Кроу, який завершився на спаді її кар'єри. Через 10 років після невдалих стосунків та розлучення зірка почала стосунки з композитором та музикантом Джоном Малленкампом. Однак у 2014 році чоловік проміняв Мег Райян на модель.

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Вона ненавидить мене до смерті,
– коментував розрив стосунків Джон Малленкамп.

Однак зірки довели, що від ненависті до кохання – один крок. Відтак після 3-річної розлуки пара таки відновила стосунки. За словами інсайдерів, вони не тільки дали один одному другий шанс, але готуються до весілля. ЗМІ вже помітили 66-річного Джона Малленкампа з Мег Райян на відпочинку в Південній Кароліні. За попередньою інформацією, саме на острові Дауфускі, де музикант має чималий маєток, відбудеться святкова церемонія.


Мег Райян та Джон Малленкамп

Хто така Мег Райян?
Це відома акторка, яка зіграла головні ролі у фільмах "Несплячі в Сієтлі", "Французький поцілунок", "Вам лист", "Місто ангелів", "Кейт і Лео". Мег Райян вже була одружена з актором Деннісом Квейдом, але після 10 років спільного життя у 2001-му вони заявили про розлучення. Акторка має сина від першого шлюбу.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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