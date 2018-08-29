57-річна зірка фільму "Вбити Білла" Деріл Ханна вперше вийшла заміж, – ЗМІ

57-річна американська актриса Деріл Ханна вперше вийшла заміж. Обранцем зірки фільму "Вбити Білла" став 72-річний легендарний канадський рокер Ніл Янг.

Видання People повідомляє, що закохані зіграли таємне весілля.

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Західні ЗМІ заговорили про весілля після того, як актриса днями опублікувала знімок з цікавим коментарем на своїй сторінці в Instagram.

На фото зображено совеня, а Деріл написала: "Хтось слідкує за нами. Любов і тільки любов".

Допис, поширений Daryl Hannah (@dhlovelife) 25 Сер 2018 р. о 12:21 PDT

Видання інформує, що було дві церемонії: одну зіграли на борту яхти музиканта неподалік від західного узбережжя США, другу – в Каліфорнії.

Зазначимо, що для Янга це вже третій шлюб. Першою дружиною музиканта була ресторатор Сьюзан Ачеведо, другою – співачка Пегі Нортон, з якою він прожив 36 років. Крім того, у чоловіка є двоє синів та дочка.



Деріл Ханна / Getty