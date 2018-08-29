57-річна зірка фільму "Вбити Білла" Деріл Ханна вперше вийшла заміж, – ЗМІ
57-річна американська актриса Деріл Ханна вперше вийшла заміж. Обранцем зірки фільму "Вбити Білла" став 72-річний легендарний канадський рокер Ніл Янг.
Видання People повідомляє, що закохані зіграли таємне весілля.
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Західні ЗМІ заговорили про весілля після того, як актриса днями опублікувала знімок з цікавим коментарем на своїй сторінці в Instagram.
На фото зображено совеня, а Деріл написала: "Хтось слідкує за нами. Любов і тільки любов".
Видання інформує, що було дві церемонії: одну зіграли на борту яхти музиканта неподалік від західного узбережжя США, другу – в Каліфорнії.
Зазначимо, що для Янга це вже третій шлюб. Першою дружиною музиканта була ресторатор Сьюзан Ачеведо, другою – співачка Пегі Нортон, з якою він прожив 36 років. Крім того, у чоловіка є двоє синів та дочка.
Деріл Ханна / Getty
Деріл Ханна та Ніл Янг / Getty