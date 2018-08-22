57-річний Едді Мерфі стане батьком в десятий раз

Американський актор Едді Мерфі і його кохана 39-річна австралійська модель Пейдж Батчер очікують на появу малюка. Для Едді це буде десята дитина.

21 серпня папараці спіймали вагітну дівчину Едді Мерфі під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Пейдж була одягнена в сарафан з квітковим принтом, який підкреслив її помітно округлий живіт. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Пейдж Батчер



Пейдж Батчер

Для моделі дитина стане другою: від Едді вона вже виховує дворічну дочку Іззі Уну. А ось у Мерфі є ще вісім дітей: п'ять від екс-дружини Ніколь Мерфі і ще троє від інших жінок.



Пейдж Батчер та Едді Мерфі

До слова, з Пейдж Бутчер актор зустрічається вже шість років. Однак пропозицію руки і серця своїй коханій Едді робити не поспішає.