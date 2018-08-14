16:29
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

57-річний Шон Пенн відпочиває з молодою подругою на Гаваях: фото

1063 Читать новость на русском
Шон Пенн та Лейла Джордж
Шон Пенн та Лейла Джордж

57-річний актор Пенн уже кілька днів насолоджується відпочинком на Гаваях в компанії своєї молодої подруги – 26-річної Лейли Джордж.

Пару сфотографували папарацці, коли вони засмагали на одному з пляжів острова Оаху, пише Daily Mail.

Читайте також: Емілі Ратажковскі похизувалася звабливими сідницями на відпочинку: фото

Шон Пенн та Лейла Джордж

Пенн і Джордж не афішують свої відносини – їх не часто зустріниш разом і вони не відвідують світські заходи. Лише на початку свого роману, Шон та Лейлі позували разом на червоній доріжці.

Шон Пенн та Лейла Джордж

Шон Пенн

Лейла Джордж

Хто така Лейла Джордж? Актриса, яка тільки починає свою кар’єру. Вона є донькою актора Вінсента Д'Онофріо, відомого за серіалом "Закон і порядок". В цьому році в прокат вийдуть дві картини з участю дівчини – Смертні машини" (Mortal Engines) і "Довгий будинок".

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сплетни про Украину: топ темы российских медиа
сьогодні, 16:00 Сплетни про Украину: топ темы российских медиа
Павло Казарін
Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
сьогодні, 15:00 Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
Злой Одессит
Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток
сьогодні, 10:01 Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток
Украина в ловушке: что убивает страну
сьогодні, 13:00 Украина в ловушке: что убивает страну
Павло Казарін
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 12:30 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 16640
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук