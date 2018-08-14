57-річний Шон Пенн відпочиває з молодою подругою на Гаваях: фото

57-річний актор Пенн уже кілька днів насолоджується відпочинком на Гаваях в компанії своєї молодої подруги – 26-річної Лейли Джордж.

Пару сфотографували папарацці, коли вони засмагали на одному з пляжів острова Оаху, пише Daily Mail.

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Шон Пенн та Лейла Джордж

Пенн і Джордж не афішують свої відносини – їх не часто зустріниш разом і вони не відвідують світські заходи. Лише на початку свого роману, Шон та Лейлі позували разом на червоній доріжці.

Шон Пенн та Лейла Джордж

Шон Пенн

Лейла Джордж

Хто така Лейла Джордж? Актриса, яка тільки починає свою кар’єру. Вона є донькою актора Вінсента Д'Онофріо, відомого за серіалом "Закон і порядок". В цьому році в прокат вийдуть дві картини з участю дівчини – Смертні машини" (Mortal Engines) і "Довгий будинок".