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      58-річний оперний співак Володимир Гришко втретє став батьком, – ЗМІ

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      Володимир Гришко втретє став батьком
      Володимир Гришко втретє став батьком / Фото із соцмереж

      Відомий український співак Володимир Гришко, який у 2018 році відзначає 35-річчя з часу початку своєї кар'єри, втретє став батьком.

      Про це повідомляють журналісти "Фактів".

      За словами Володимира Гришка, його дружина Тетяна народила сина. Пологи відбулись 30 жовтня, перед ювілеєм творчості оперного співака.

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      "Так збіглося в моєму житті, що до ювілею творчої діяльності у мене народився син. Я настільки зворушений цією подією! Ми давно молили про це Бога. І ось у мене народився синочок, маленький маестро. Я дуже щасливий!" – зізнався Володимир Гришко. 

      За інформацією ЗМІ, новоспечений батько присвятив своїй дружині пісню. Наразі подружжя Гришків не розголошує імені малюка. 

      До слова, особисте життя Володимира Гришка є чи не найбільш закритою від громадськості темою. Оперний співак ретельно оберігає сою сім'ю від зайвої уваги журналістів, а у мережі є всього кілька архівних фото родини Гришків. На одному з них видно, як подружжя позує перед камерою з сином Володимиром та донькою Анною-Стефанією. 


      Володимир Гришко з дружиною та дітьми / архівне фото

      Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами Музика
      Джерело: 24 Канал
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