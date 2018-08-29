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590 днів без уряду: Північна Ірландія поставила новий світовий рекорд

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Північна Ірландія вже 590 днів без уряду
Північна Ірландія вже 590 днів без уряду / NIALL CARSON/PA

У Північній Ірландії більше ніж півтора роки не можуть сформувати уряд. Це новий світовий рекорд.

Про це повідомляє The New York Times.

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Уряд в країні розпався у січні 2017-ого. Причиною став неоднозначний екологічний закопроект. Потім чиновники не могли порозумітися і в інших політичних питаннях. Після внутрішнього розколу уряду так і не вдалося відновити свою роботу аж до нині. 

Це викликало обурення в ірландців, тож вони неодноразово виходили на протести та закликали нарешті знайти вихід зі складної ситуації і взятися за роботу. З аналогічною заявою виступила й центральна влада Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Зауважимо, що раніше рекорд "неробочого парламенту" належав Бельгії. З 2010 року по 2011-й там не могли призначити уряд 540 днів.

Теги: Новини політики Ірландія
Джерело: 24 Канал
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