59-річна Мадонна оголосила, що стане нареченою
Легендарна співачка Мадонна приголомшила своїх шанувальників заявою, що вона стане нареченою. Вона також виклала фото у відповідному одязі.
"Я буду нареченою. Вийду заміж. На подив!", – написала 59-річна Мадонна у Instagram і додала хештег "споріднена душа".
У коментарях до посту почалася дискусія, що ж насправді хотіла сказати зірка цим фото. Дехто вважає, що йдеться про новий образ для кліпу, а інші користувачі припускають, що Мадонна справді вирішила утретє одружитися.
Останнім, кому приписували роман із зіркою був модель Кевін Сампайо, який знімався у її кліпі "Bitch I'm Madonna".
Кевін Сампайо на 27 років молодший від Мадонни
Нагадаємо, офіційно співачка була одружена двічі: з актором Шоном Пенном та режисером Гаєм Річі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі