59-річна Мадонна оголосила, що стане нареченою

Легендарна співачка Мадонна приголомшила своїх шанувальників заявою, що вона стане нареченою. Вона також виклала фото у відповідному одязі.

"Я буду нареченою. Вийду заміж. На подив!", – написала 59-річна Мадонна у Instagram і додала хештег "споріднена душа".

У коментарях до посту почалася дискусія, що ж насправді хотіла сказати зірка цим фото. Дехто вважає, що йдеться про новий образ для кліпу, а інші користувачі припускають, що Мадонна справді вирішила утретє одружитися.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 7 Чер 2018 р. о 9:12 PDT

Останнім, кому приписували роман із зіркою був модель Кевін Сампайо, який знімався у її кліпі "Bitch I'm Madonna".

Кевін Сампайо на 27 років молодший від Мадонни

Нагадаємо, офіційно співачка була одружена двічі: з актором Шоном Пенном та режисером Гаєм Річі.