19:02
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

59-річна Мадонна в розкішному образі знялася для обкладинки глянцю: фото

209 Читать новость на русском
Мадонна
Мадонна / GettyImages

Знаменитій співачці Мадонні незабаром (16 серпня) виповниться 60 років. Напередодні зірка знялася для обкладинки італійського Vogue і розповіла про своє життя в Португалії.

Так, новий номер журналу зі зйомкою та інтерв'ю вийде 3 серпня. Мадонна розповіла про своє нове життя і переїзд у Португалію, щоб допомогти синові Девіду грати в футбол, пише видання WWD.

Читайте також: Модель звинуватила Мадонну в сексуальних домаганнях: деталі заяви

Мадонна в інтерв'ю зробила основний акцент на дітях, а також пристрасті до музики і коней. Однак співачка відмовилася згадувати будь-що про своє минуле.

"Співачка щаслива і сповнена любові, і це відразу видно на фото", – наголошує креативний директор Vogue Italia Джованні Б'янко.

Зйомка отримала назву "Just one Day out of Life". Постановкою займалися Мерт Алас і Маркус Піггот.

мадонна
Мадонна / Vogue Italia

На знімках Мадонна позує у чорному одязі від Saint Laurent на території маєтку Хердаде-ду-Перу 18 століття, який знаходиться у 30 кілометрах від Лісабона.

Цікаво, що локацією для зйомки стали також вулиці Лісабона і улюблений бар співачки, у якому Мадонна регулярно слухає португальську та африканську музику.

мадонна
Мадонна / Vogue Italia

Теги: LifeStyle Музика Мадонна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук