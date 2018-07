59-річна Мадонна в розкішному образі знялася для обкладинки глянцю: фото

Знаменитій співачці Мадонні незабаром (16 серпня) виповниться 60 років. Напередодні зірка знялася для обкладинки італійського Vogue і розповіла про своє життя в Португалії.

Так, новий номер журналу зі зйомкою та інтерв'ю вийде 3 серпня. Мадонна розповіла про своє нове життя і переїзд у Португалію, щоб допомогти синові Девіду грати в футбол, пише видання WWD.

Мадонна в інтерв'ю зробила основний акцент на дітях, а також пристрасті до музики і коней. Однак співачка відмовилася згадувати будь-що про своє минуле.

"Співачка щаслива і сповнена любові, і це відразу видно на фото", – наголошує креативний директор Vogue Italia Джованні Б'янко.

Зйомка отримала назву "Just one Day out of Life". Постановкою займалися Мерт Алас і Маркус Піггот.



Мадонна / Vogue Italia

На знімках Мадонна позує у чорному одязі від Saint Laurent на території маєтку Хердаде-ду-Перу 18 століття, який знаходиться у 30 кілометрах від Лісабона.

Цікаво, що локацією для зйомки стали також вулиці Лісабона і улюблений бар співачки, у якому Мадонна регулярно слухає португальську та африканську музику.



Мадонна / Vogue Italia