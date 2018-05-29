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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

5 актуальних фінансових порад від античних філософів

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Платон та Арістотель
Платон та Арістотель / Фото з відкритих джерел

Пропонуємо ознайомитися з мудрими висловами античних мудреців, які допоможуть вам налагодити ваші фінансові справи.

Фінансові поради античних мудреців, які не втратили актуальність.

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Епікур з його учнями

1. Епіктет, "Енхірідіон"

"Деякі речі в нашій владі, а деякі ні. У нашій – припущення, порив, прагнення, ухилення; не в нашій – наше тіло, майно, слава".

Ми контролюємо свої бажання, думки і вчинки. Все інше контролю не піддається, хоча ми часто намагаємося вплинути на зовнішні події.

Коли вас захлиснули емоції або бажання, пам'ятайте: ви можете піддатися їм, або ні. Це завжди залежить тільки від вас. Ви самі вирішуєте, чи піддатися миттєвому пориву.

Як застосовувати пораду в житті

Згадуйте про це в магазині, коли вам захочеться купити щось непотрібне. Або коли лінь готувати, і ви хочете замовити їжу додому. Не забувайте, що ваш вибір позначиться на ваших фінансах. У кожного такого рішення є ціна.

2. Софокл, "Антігона"

"Ніщо в світі так не шкодить моралі, як гроші".

Гроші – це інструмент обміну. Коли їх недостатньо, щоб досягти мети або придбати бажане, це викликає сум. Причому багато хто виявляється в ситуації, коли грошей не вистачає не тільки на досягнення мрії, але і на те, щоб оплатити найнеобхідніше. Економити в такій ситуації дуже складно.

Як застосовувати пораду в житті

Виробіть для себе основні фінансові засади та дотримуйтеся їх. Наприклад, витрачати менше, ніж отримуєте, і відслідковувати всі витрати. Чим більше ви контролюєте щоденні дії і витрати, тим більше у вас шансів досягти великої мети. Коли ви чітко розумієте, чому економите, буде не так важко обмежувати себе.

3. Марк Аврелій, "Наодинці з собою"

"Вивчіть основні принципи мудрих людей, за чим вони женуться і чого уникають".

Коли ви сумніваєтеся, яке прийняти рішення, довіртеся своїм моральним принципам. Для цього спочатку обдумайте, що для вас важливо, що ви цінуєте понад усе. Ці цінності стануть вашим керівництвом в будь-якій ситуації. Вони допоможуть рухатися до того життя, якого ви прагнете.

Як застосовувати пораду в житті

Якщо не виходить відразу придумати власні правила, вивчіть принципи мудрих людей. Дізнайтеся цінності тих, кого ви поважаєте. Обміркуйте їх. Можливо, вони підходять і вам.

4. Платон, "Держава"

"Спекулянти – нудна компанія, адже у них немає ніяких мірил, крім грошової вартості".

Неприємно спілкуватися з людьми, які відмовляться від своїх переконань і відносин, аби заробити. Згадайте сумнівних продавців, які намагаються нав'язати покупку, або наполегливих друзів, які пропонують вкластися в їх бізнес. Не будьте такою людиною.

Як застосовувати пораду в житті

Чітко уявляйте свої зобов'язання і не порушуйте їх. Пам'ятайте: гроші потрібні лише для того, щоб жити відповідно до своїх принципів. Не дозволяйте любові до грошей впливати на ваші моральні підвалини.

5. Епікур, "Листи"

"Того, хто не вдовольняється малим, не здивуєш нічим".

Нам хочеться не відставати від моди і купувати найновіші речі, але це небезпечний шлях. На жаль, сучасна культура тільки заохочує цю схильність. Споживачам постійно пропонують все більш нові та досконалі товари.

Як застосовувати пораду в житті

Нічого страшного, якщо ви незадоволені якимись аспектами свого життя, це допомагає розвиватися. Але якщо це невдоволення перетікає в потребу постійно купувати нові речі, ви ніколи не відчуєте спокій і задоволення. Навчіться контролювати себе.

Теги: Гроші LifeStyle Мотивація Поради
Джерело: 24 Канал
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