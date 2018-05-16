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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

5 чудодійних інгредієнтів для пружності шкіри

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5 чудодійних інгредієнтів для пружності шкіри
5 чудодійних інгредієнтів для пружності шкіри / Фото з відкритих джерел

А чи знали ви, що пружність шкіри можна стабільно підтримувати за допомогою певних продуктів? Такі корисні інгредієнти ви можете знайти в кожній аптеці або косметичному магазині.

Деякі з цих інгредієнтів також можна використовувати для антивікових процедур або ж для постійного догляду за шкірою.

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Ретинол


Ретинол

Ретинол зазвичай використовують для згладжування текстури шкіри. Він активніше бореться з ферментами, які руйнують колаген в шкірі та сприяють пружності вашої шкіри.

Гіалуронова кислота

Такий компонент є відомий зволожуючим продуктом, оскільки ми часто про нього чуємо з екранів телевізорів або ж з відеороликів б’юті-блогерів. Однак не всі засоби, що мають у своєму складі цей компонент, діють однаково ефективно. Тому якщо ви хочете підтримувати пружність шкіри, потрібно шукати такі, що проникають в найглибші шари шкіри, а для зволоження поверхні підійдуть і простіші продукти.

Кофеїн


Кофеїн

Кофеїн містить не лише в наших улюблених гарячих напоях. Його також можна знайти і в складі різних косметичних продуктів. Кофеїн варто використовувати у своїх процедурах, оскільки він стимулює приплив крові, що веде до швидкого підвищення пружності.

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Поліглутомінова кислота

Поліглутомінова кислота вже міститься в нашій шкірі. Однак на противагу гіалуроновій кислоті, вологи в ній міститься в 10 разів більше. Тому ця кислота набирає шалену популярність у виробників дерматологічних продуктів для зволоження і зміцнення шкіри.

Колаген


Колаген

Це чи ненайнеобхідніший компонент у випадку ваших косметичних процедур. Адже втрата пружності шкіри безпосередньо пов'язана з втратою колагену. Тому сміливо ним користуйтеся, а також не бійтесь доповнювати його дію кофеїном і гіалуроновою кислотою.

Теги: LifeStyle Краса Здорове життя Здоров'я Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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