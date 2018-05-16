5 чудодійних інгредієнтів для пружності шкіри
А чи знали ви, що пружність шкіри можна стабільно підтримувати за допомогою певних продуктів? Такі корисні інгредієнти ви можете знайти в кожній аптеці або косметичному магазині.
Деякі з цих інгредієнтів також можна використовувати для антивікових процедур або ж для постійного догляду за шкірою.
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Ретинол
Ретинол
Ретинол зазвичай використовують для згладжування текстури шкіри. Він активніше бореться з ферментами, які руйнують колаген в шкірі та сприяють пружності вашої шкіри.
Гіалуронова кислота
Такий компонент є відомий зволожуючим продуктом, оскільки ми часто про нього чуємо з екранів телевізорів або ж з відеороликів б’юті-блогерів. Однак не всі засоби, що мають у своєму складі цей компонент, діють однаково ефективно. Тому якщо ви хочете підтримувати пружність шкіри, потрібно шукати такі, що проникають в найглибші шари шкіри, а для зволоження поверхні підійдуть і простіші продукти.
Кофеїн
Кофеїн
Кофеїн містить не лише в наших улюблених гарячих напоях. Його також можна знайти і в складі різних косметичних продуктів. Кофеїн варто використовувати у своїх процедурах, оскільки він стимулює приплив крові, що веде до швидкого підвищення пружності.
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Поліглутомінова кислота
Поліглутомінова кислота вже міститься в нашій шкірі. Однак на противагу гіалуроновій кислоті, вологи в ній міститься в 10 разів більше. Тому ця кислота набирає шалену популярність у виробників дерматологічних продуктів для зволоження і зміцнення шкіри.
Колаген
Колаген
Це чи ненайнеобхідніший компонент у випадку ваших косметичних процедур. Адже втрата пружності шкіри безпосередньо пов'язана з втратою колагену. Тому сміливо ним користуйтеся, а також не бійтесь доповнювати його дію кофеїном і гіалуроновою кислотою.