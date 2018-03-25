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5 додатків, які легко допоможуть вам прокинутися

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5 додатків, які легко допоможуть вам прокинутися
5 додатків, які легко допоможуть вам прокинутися / Фото з відкритих джерел

Часто доволі важко прокидатися вранці, а звичайний будильник не допомагає. На допомогу можуть прийти розумні мобільні додатки, які зроблять ваше прокидання легким та приємним.

5 додатків, які легко допоможуть вам прокинутися

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1. Alarmy

Цей додаток гарантовано підніме вас з ліжка. Щоб відключити будильник, потрібно буде сфотографувати певне місце в квартирі, наприклад ванну. Можна, звичайно, налаштувати й інший спосіб пробудження: потрясти телефон або вирішити задачку. Вибирайте на свій смак.

2. AlarmMon
Хороший будильник повинен не тільки допомогти прокинутися, але і зарядити енергією, тому AlarmMon пропонує зіграти в міні-гру. Відключити його просто так не вийде, доведеться дограти до кінця.

3. Runtastic Sleep Better
Runtastic Sleep Better теж збирає дані про ваш сон і підказує, як покращити його якість. Ще в додатку можна записувати сни відразу після пробудження і розбивати їх на категорії: хороші, нейтральні або погані.

4. Wake Alarm Clock
Гарний будильник з мінімалістичним дизайном. Щоб відключити його, потрібно потрясти смартфон або провести рукою над екраном. Крім стандартних мелодій, можна використовувати улюблену пісню, під яку прокидатися буде набагато приємніше.

5. Puzzle Alarm Clock
Найкращий спосіб швидко прокинутися – відразу включитися в роботу. Вирішіть вранці пару головоломок, і спати вам точно перехочется. Якщо все-таки захочете ще повалятися в ліжку, відкладіть будильник на пару хвилин. Щоб не було спокуси весь час переставляти будильник, встановіть обмеження. Тоді програма не дасть вам проспати важливу зустріч.

Теги: LifeStyle Смартфони Здорове харчування
Джерело: Lifehacker.ru
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