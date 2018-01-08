5 факторів, що сприяють переїданню

Часто ми переїдаємо і навіть не усвідомлюємо! Адже є фактори, які заважають нам припинити поглинати їжу, навіть якщо шлунок вже повний.

Розмір порції

Розмір порції, впливає на те, скільки ми з'їдаємо. Ви обов'язково з'їсте усе, що буде в тарілці. Тож беріть їжу невеликими порціями і якщо потрібно візьміть добавку.

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Різноманітність

Як правило, ми звикаємо до смаку їжі, це означає, що з часом отримуємо від неї менше задоволення і з'їдаємо менше. А коли ми їмо різноманітну їжу, то перемикаємось між різними стравами, щоб оновити смакове сприйняття.

Дослідження показують, що люди з'їдають в чотири рази більше, коли перед ними опиняється більш різноманітний стіл.

Спільні прийоми їжі

Коли ви їсте з кимось, ви з більшою ймовірністю з'їсте більшу кількість їжі. Крім того, компанія вплине на вибір їжі – ви швидше віддасте перевагу тим же стравам, що і люди навколо вас.

Відволікаючі фактори

Люди часто їдять, паралельно займаючись іншими справами, скажімо, дивляться телевізор, працюють або переглядають соцмережі. Але подібні відволікаючі фактори порушують механізм, який відповідає за припинення прийому їжі. Відволікаючись на сторонні справи, ви можете просто не помітити, що наїлися, і будете продовжувати їсти, нібито задовольняючи голод.

Алкоголь

Алкоголь підвищує ймовірність переїдання в силу декількох причин, серед яких низький самоконтроль і висока імпульсивність. Під впливом алкоголю їжа навіть може здатися смачнішою.