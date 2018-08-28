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5 хітів Imagine Dragons, які треба послухати перед концертом в Києві

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Imagine Dragons дадуть концерт у Києві
Imagine Dragons дадуть концерт у Києві

Анонс про перший концерт Imagine Dragons в Києві викликав такий ажіотаж, що квитки розкупили за лічені хвилини.

І це не дивно, оскільки з 2008 року і до сьогодні "дракони" випускають хіти, які очолюють перші сходинки чартів усього світу.

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До Києва гурт завітає у рамках світового туру на підтримку Evolve, до якої увійшли треки Believer та Thunder, які уже стали улюбленими багатьох меломанів.

Пропонуємо вашій увазі п’ять найпопулярніших пісень Imagine Dragons, які варто послухати перед концертом у Києві, щоб налаштуватися на правильну атмосферу.

#1 Demons

У пісні у Imagine Dragons за приємною та ритмічною мелодією ховаються глибокий зміст. "Не підходьте надто близько, темно всередині", попереджає вокаліст Ден Рейнольдс "Тут ховаються мої демони".

Imagine Dragons – Demons: відео

#2 Radioactive

Radioactive можна назвати однією з найважливіших і найвідоміших пісень гурту. За версією музичних критиків, це найкраща пісня 2012 року. Крім того, відео на трек подивилися понад 944 мільйони разів.

Imagine Dragons – Radioactive: відео

#3 It’s time

Пісню використовує компанія Apple і на презентаціях, і рекламі. А кліп був номінований на "MTV Video Music Awards".

Imagine Dragons – It’s time: відео

#4 Believer

Ще один хіт, який приніс "драконам" успіх: трек посів перші сходинки у світових чартах, зокрема, Billboard Hot Rock Songs. А також Believer використали у рекламному ролику Nintendo Switch.

До слова, у кліпі знімається зірка бойовиків Дольф Лундгрен.

Imagine Dragons – Believer: відео

#5 Thunder

Абсолютний хіт 2017 року! Кліп на пісню переглянули 864 мільйони людей.

Imagine Dragons – Thunder: відео

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Концерти
Джерело: 24 Канал
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