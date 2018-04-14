5 пензликів для макіяжу, які повинні бути в кожної жінки

Щоб виглядати відмінно з денним або ж вечірнім макіяжем не обов'язково володіти арсеналом інструментів, як у професійного візажиста. Декілька основних пензликів для макіяжу – і ви неперевершені!

Для цього достатньо буде лише 5 пензликів, які створять ваш неповторний образ.

Широкий пензлик для пудри



Пензлик для пудри

Такий пензлик повинен бути виготовлений лише з натуральних волокон, оскільки синтетичний ворс не буде достатньо м'яким. Також потрібно обирати більш пухнасті кісточки, тому що вони збирають менше пудри і ваше обличчя виглядатиме природнішим. Також це вигідно для економії самої пудри.

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Пензлик для нанесення тонального засобу

Тут потрібно обирати пензлик для тонального засобу залежно від того, яким продуктом ви користуєтесь. Якщо ви користуєтесь більш щільною тональною основою, то і ваша кісточка повинна мати щільніший ворс, який не пропускатиме рідину на вашому обличчі і рівномірно буде її розподіляти.



Пензлик для пудри зі щільним ворсом

А для тих, хто любить легкі тональні основи, підійде пензлик наполовину з натуральних та наполовину з синтетичних волокон різної довжини. Край кисті повинен бути абсолютно прямим. Так ви ретельно розтушуєте тональний крем, покривши його досить тонким шаром.



Пензлик для пудри з "легким" ворсом

Плоский пензлик для макіяжу очей



Пензлик для макіяжу очей

Зазвичай плоска кисть для тіней виготовлена з синтетичних волокон і має скошені краї. За допомогою неї ви зможете створити будь-який макіяж очей. Ви можете щільно зафарбовувати верхні повіки, використовуючи широку сторону кисті, і розтушувувати тіні і олівець для смокі-айз вузькою частиною, та навіть робити досить тонкі стрілки на зовнішньому куточку ока.

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Пензлик для рум'ян



Пензлик для рум'ян

Оскільки такий пензлик має ідеально підкреслювати ваші вилиці, то вона повинна бути дещо щільнішою і густішою, ніж кісточка для пудра. Її ширина повинна бути невеликою, щоб профарбовувати невелику ділянку обличчя, а самі ворсинки повинні бути з натуральних волокон.

Пензлик для брів



Пензлик для брів

У такому пензлику є особлива відмінність від інших кісточок – у ній верх повинен бути дещо скошеним з гострим кінчиком. Нею також часто малюють стрілки на повіках очей. Ця кісточка має бути дуже щільною, достатньо твердою та зробленою з синтетичних волокон. Кісточка для брів ідеально коригує форму брів, загострює хвостик і зафарбовує прогалини.

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