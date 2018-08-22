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5 корисних порад, щоб зберегти здоров’я хребта

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Як зберегти здоров’я хребта
Як зберегти здоров’я хребта / mweber-kinesitherapeute-seichamps.fr

Від здоров’я хребта залежить здоров’я всього організму. Саме тому потрібно стежити за нашою опорою.

Щоб зберегти здоров’я хребта необхідно дотримуватися кілька порад, пише Tochka.net.

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1. Постава

Стежте за тим, як ви сидите чи стоїте. Потрібно тримати спину навіть тоді, коли цього ніхто не бачить.

Стежте за поставою
Стежте за поставою

2. Правильне харчування

Шкідлива їжа призводить до накопичення токсинів у хребті, що може призвести до виникнення різних захворювань. Тому потрібно стежити за раціоном та вживати більше фруктів та овочів, а також тих продуктів, що допоможуть позбутися від токсинів.

3. Фізичні вправи

Вони просто необхідні для того, щоб мати здоровий хребет. Не варто забувати й про ранкову зарядку, яку потрібно робити щодня.

via GIPHY

4. Вага у нормі

Стеж за своєю вагою, якщо ж вона більше норми – то це додаткове навантаження на хребет.

5. Не носіть тяжке

Щоб хребет був здоровим, уникай підняття важких речей. Якщо ж це неминуче – тоді потрібно робити це правильно – спину при піднятті тримай рівно.

Не носіть важке
Не носіть важке

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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