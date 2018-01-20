5 культових образів сучасних знаменитостей, які можна повторити: фото

Беззаперечно, сучасні знаменитості – втілення моди та їх зачинателі. Давайте згадаємо 5 кращих образів зірок, які ви зможете повторити вдома і виглядати так, наче зібрали на червону доріжку.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі доводить, що рожевий – новий хіт сезону. Після гучного розлучення з Бредом Піттом вона повернулася до режисерської кар'єри, раз по раз демонструючи на червоних доріжках виключно вдалі образи. Головна особливість – акцент на губи за допомогою всіх відтінків рожевого.

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Анджеліна Джолі

Кім Кардашян

Останні півроку Кім Кардашян впевнено почуває себе в платиновому блонді. Причому для своїх виходів вона вибирає те подовжений боб, то розкішні довгі локони. Випустивши власну лінію косметики, Кім залишається вірна своїм образам: акцент на вилицях, накладні вії і губи природного відтінку.



Кім Кардашян

Селена Гомес

Селена Гомес здивувала весь світ, завершивши романтичну історію з The Weeknd несподіваним поверненням до колишнього бойфренда Джастіну Біберу і кардинальною зміною іміджу. Платиновий блонд з промовистою відтінком Nirvanna в лічені дні став найпопулярнішим запитом в салонах краси по всьому світу. Ще одна безумовна перемога співачки – поява на червоній доріжці Met Gala зі стрілками кольору бургунди: зважившись на експеримент, Селена не прогадала і в черговий раз стала однією з найбільш обговорюваних зірок червоної доріжки.

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Селена Гомес

Марго Роббі

Нинішній кіносезон безумовно пройде під знаком Марго Роббі. Красуня-австралійка вперше номінована на премію "Оскар" за роль в фільмі "Тоня проти всіх". В рамках промотуру на підтримку картини актриса представила з десяток вдалих образів. На прикладі Марго стилісти наочно продемонстрували всі можливі варіанти, як укласти найактуальнішу стрижку сезону, подовжений боб: ідеально прямим каскадом, недбалими хвилями, голлівудськими локонами або ж спритно перехопивши пасма атласною стрічкою. Б'юті-образ Роббі – теж завжди окрема тема: досконалий тон з ефектом легкого сяйва, незвичайний макіяж очей і чуттєві губи.



Марго Робі

Джіджі Хадід

Одна з головних супермоделей сучасності знає толк у справі яскравих виходів. жіджі Хадід для своїх щоденних образів вибирає недбалі пучки, геніально поєднуючи їх з нарядами з останніх колекцій. Макіяж? Його і зовсім немає – Джіджі фанат ефекту "макіяж без макіяжу", зволоженою шкіри в дусі gym skin і нюдових губ.



Джіджі Хадід