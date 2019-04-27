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      5 лайфхаків, як дешево освіжити власну квартиру

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      5 лайфхаків, як освіжити власну квартиру
      5 лайфхаків, як освіжити власну квартиру / unsplash.com

      Якщо ваша душа постійно прагне нових змін в інтер’єрі кухні чи геть в цілому будинку, то рекомендуємо звернути увагу на 5 простих хитрощів, які обов’язково вам пригодяться. Такі способи є не лише простими, а й дуже бюджетними.

      Якщо проводити капітальний ремонт бажання немає, але мінімальні зміни все ж хочеться провести, не забувайте про зовсім прості підручні засоби, які значно освіжать ваш простір.

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      1. Додайте світла

      Будь-яке додаткове освітлення значно урізноманітнить вашу кімнату. Додаткові лампи, торшери чи нічники зможуть додати максимум затишку. Крім того, за допомогою додаткового освітлення, ваші кімнати стають візуально більшими.

      2. Прикрасьте стіни

      Якщо ваші стіни виглядають надто нудними, то використайте їх як майданчик для творчості та проявіть на них власний характер. Якщо ви любите постери коміксів – сміливо розвішуйте їх у красивих рамках, любите імпресіонізм – додайте картини Клода Моне на свою стіну, маєте особливі малюнки або листи – дайте їм нове дихання. Не бійтесь експериментувати!

      3. Поставте живі рослини

      Можливо, ви не надто любите квіти і догляд за ними, однак елементарний догляд за кактусами чи декоративними мохами не завдасть вам великих труднощів. Придумайте про оригінальні горщечки під вазонки або ж попросіть зробити щось цікаве на замовлення, – дайте волю вашій фантазії.

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      4. Зробіть перестановку меблів

      Цей спосіб як ніякий інший є найбільш дієвим та ефективним. Зміна зони комфорту чудово впливає на ваш настрій та організацію дня. Пересуньте улюблене крісло-качалку з лампою ближче до вікна, або ж краще організуйте свій письмовий стіл з рамками для фото. Ви одразу побачите, як приємно змінились ваші кімнати.

      5. Облаштуйте балкон

      У світі вже давно відійшли від використання балкону в ролі комори. Тепер його все частіше перетворюють у затишні тераси та куточки відпочинку. Створіть або ж маленький сад на балконі, або поставте невеличке крісло зі столиком, щоб на ньому можна було релаксувати у теплі літні вечори з келихом вина.

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      Теги: LifeStyle Новини нерухомості Поради Ідеї для інтер'єру Дизайн Декор і дім Ремонт
      Джерело: 24 Канал
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