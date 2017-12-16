5 лікувальних трав, які допоможуть при застуді

Зима – це час не лише новорічних свят та подарунків, а ще й період застуд. Підхопити кашель чи нежить можна навіть під час нетривалої прогулянки на вулиці. А позбутися від перших симптомів допоможуть лікувальні трави.

Лікувальні трави можуть бути в складі лікарських засобів, або з них можна готувати відвари чи додавати в чай.

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Кора дуба

Кора дуба ефективно бореться з болем в горлі, знищує бактерії і знімає запалення. Зокрема, відваром кори дуба також лікують тонзиліт і ангіну.

Для того, щоб приготувати цілющий відвар потрібно заварити в 200 мілілітрах води 3 столові ложки кори дуба. Потім поставити ємність з травою на водяну баню на півгодини. Після дай відвару охолонути 10-15 хвилин.



Відвар кори дуба при застуді

Процідіть відвар кори дуба і додайте трохи кип'яченої води. Полощіть горло відваром дуба якомога частіше.

Деревій

Ця лікувальна трава допоможе в боротьбі з застудами, грипом і лихоманкою, оскільки посилює потовиділення, що сприяє виведенню токсинів з організму. Крім цього, деревій допомагає при нежиті.

Щоб приготувати натуральний засіб від нежитю, вам знадобиться деревій і розхідник звичайний (собача м'ята). Заваріть трави (по 2 столові ложки) в окремих ємностях на 30 хвилин. Потім відвари слід процідити і з'єднати разом. Закапуйте ніс даними засобом за допомогою піпетки 3 рази в день.

Кульбаба

Кульбаба бореться із запаленням, знижує температуру і сприяє потовиділенню, що необхідно при боротьбі застудою і ГРВІ.



Відвар кульбаби при застуді

Щоб приготувати відвар, який знизить температуру – заваріть 2 столові ложки кульбаби в 300 мілілітрах води, прогрійте на водяній бані 20 хвилин, дайте настоятися 2 години, а потім процідіть і додайте чайну ложку меду для смаку. Пийте відвар з кульбаби 4-5 разів на день по 2 чайні ложки.

Корінь алтея

Корінь алтея використовують під час сильного кашлю, екстракт даної трави має пом'якшувальну та протизапальну дію.

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Щоб позбутися від болю в горлі можна приготувати холодний настій з кореня алтея. Візьміть одну столову ложку дрібно порізаного кореня алтея і замочіть його на годину в холодній воді.

Після цього, процідіть корінь і додайте в настій ложку меду. Це значно покращить його смак. Приймайте настій по 1 столовій ложці кожні 2 години.

Ромашка

Лікарська ромашка є одним з найпопулярніших трав, які використовують для зняття симптомів застуди та інших вірусних захворювань.

У разі, якщо на тлі простуди спостерігається безсоння, приготуйте ромашковий чай. Додай в нього чайну ложку меду і декілька крапель валеріани (або пів чайної ложки подрібненого кореня валеріани).



Чай з ромашкою при застуді

Крім цього, відвар ромашки допоможе зняти біль у горлі. Для цього залийте 1 столову ложку ромашки окропом, залиште настоюватися 20 хвилин, процідіть відвар. Полощіть горло ромашкою не менше п'ять раз в день.