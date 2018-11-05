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      5 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

      1330 Читать новость на русском
      Що не можна і можна робити 5 листопада
      Що не можна і можна робити 5 листопада / www.unian.ua

      5 листопада 2018 року вшановують апостола Якова. Святий Яків був сином святого Йосипа. Яків відомий як перший єпископ Єрусалиму. У 63 роки він прийняв мученицьку смерть – язичники скинули його з ганку храму, а потім побили камінням.

      З дитячих років Яків був людиною, особливо присвяченою Богові. Такі люди давали обітницю дотримання безшлюбності, утримання від вина, не їли м'ясної їжі та не стригли волосся.

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      Іменини 5 листопада святкують: Захар, Олександр, Володимир, Максим, Микола, Яків.

      Народні прикмети на 5 листопада

      – Якщо 5 листопада пішов град, або дрібний сніжок – 22 листопада прийде справжня зима.

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      – Випаде багато снігу і не розтане – зима буде теплою.

      – Йде дощ – рік буде врожайним.

      Що можна робити 5 листопада

      1. Завершити заготівлю дров на зиму. Якщо встигнути до цього дня, то всю зиму в домівці буде тепло. 

      2. Годувати пташок хлібом. Вважається, якщо нагодувати пернатих, врожай на наступний рік буде великим. 

      3. Їсти багато меду. За повір'ям, якщо людина з'їсть багато меду, весь наступний рік буде успішною. 

      Що не можна робити 5 листопада

      1. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти. 

      2. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

      3. Не рекомендується просити підвищення на посаді чи збільшення заробітної плати.

      Теги: Новини України LifeStyle Традиції
      Джерело: 24 канал
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