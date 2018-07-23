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5 маловідомих фільмів за участю Деніела Редкліффа, які варто подивитися

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5 маловідомих фільмів за участю Деніела Редкліффа, які варто подивитися
5 маловідомих фільмів за участю Деніела Редкліффа, які варто подивитися / Фото з відкритих джерел

Британському кіноактору Деніелу Редкліффу сьогодні виповнюється 29 років. Знаменитий герой фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера приніс акторові неймовірну славу. Однак іменинник зіграв не лише в екранізації романів Джоан Роулінг, а й в багатьох інших стрічках, про які фанати часто не знають.

Через 10-річну участь в зйомках "Гаррі Поттера" Деніелу було важко відійти від образу свого екранного кіногероя та зніматись в інших картинах. Фанати досі не можуть і не хочуть уявляти його в образі агента ФБР чи дослідника джунглів, оскільки асоціації з юним чарівником надто сильно переплелись з життя Редкліффа.

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А втім, рекомендуємо вам переглянути декілька не менш вартісних стрічок, де талановитий Деніел зіграв головні ролі. Можливо, ви більше не будете пов’язувати його з "поттеріаною", на якій виросло ціле покоління молодих кіноманів.

"Жінка в чорному" ("The Woman in Black") 2012

Фільм жахів режисера Джеймса Воткінса була знята на основі однойменного роману Сюзан Гілл. У ній йдеться про життя молодого адвоката, який вирушає у віддалене село, щоб владнати з документами померлої клієнтки. Після деякого часу він стає помічати, що привид жінки налаштований на помсту, через що потерпає головний герой. 

На рейтингу IMBd стрічку критики та глядачі оцінили у 6,4 бали з 10 можливих.

 

"Дружба і ніякого сексу?"  ("The F Word") 2013

Ірландсько-канадська комедійна мелодрама режисера Майкла Довса також знята на основі книги, а саме – п'єси "Зубна паста і сигари" Ті. Джей. Дейва і Майкла Рінальді. Кінокартина показує розчарованого 20-річного юнака, який завершив стосунки з дівчиною через її роман з викладачем анатомії. Він покидає навчання у медичному коледжі та абстрагується від зовнішнього світу. Але його життя різко змінюється після зустрічі з дівчиною Чентрі на вечірці у свого знайомого.

Рейтинг IMBd розмістив фільм з позначкою 6,8 балів.

 

"Людина — швейцарський ніж" ("Swiss Army Man") 2016

Американський трагікомедійний фільм, режисерами якого стали Ден Кван і Деніел Шайнерт, розповідає про молодого чоловіка Генка, який опиняється на безлюдному острові та перебуває на межі самогубства. Згодом він знаходить мертве тіло і зав'язує з ним дружбу. Небіжчик Менні, роль якого виконує Редкліфф, долає з Генком різні труднощі на острові та заново пізнає "життя".

У рейтинг IMBd фільм занесений з оцінкою 7,0.

 

"Абсолютна влада" ("Imperium") 2016

Американська кримінальна кінодрама режисера Деніела Регусіса показує історію агента ФБР, який під прикриттям перебуває у банді неонацистів. Чоловікові доводиться вливатись в угруповання, щоб згодом її викристи та запобігти запланованому теракту. 

Рейтинг IMBd показує цей фільм з оцінкою у 6,5 балів.

 

"Джунглі" ("Jungle") 2017

Остання стрічка, у якій взяв участь іменинник Деніел Редкліфф є австралійська пригодницька кінодрама режисера Грега Макліна. У ній розповідається про молодого хлопця Йоссі Гінсберга, який вирішує залишити своє спокійне життя та вирушає на пошуки себе в Амазонські джунглі. Подорож, яка повинна була бути цікавою та досить легкою, згодом перетворюється на справжні випробування. 

Стрічку на рейтингу IMBd оцінили у 6,7 балів.

 

Теги: Кіно Голлівуд LifeStyle Гаррі Поттер
Джерело: 24 Канал
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