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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

5 міфів про здоров'я зубів

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5 міфів про здоров'я зубів

Чи можна лікувати зуби вагітним, як на здоров'я зубів впливає зубна паста, чи псують зуби брекети та чи білизна справді означає, що ваші зуби є здоровими? Існують деякі міфи про здоров'я зубів і порожнину рота, але як виявилось, відповідно до результатів медичних досліджень, вони взагалі не відповідають дійсності.

Про це пише видання Wonderzine, який звернувся, зокрема, до результатів наукових досліджень і розвінчав найпоширеніші міфи про здоров'я зубів.

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Вагітним небезпечно лікувати зуби

Міф про те, що вагітним жінкам небезпечно ходити до стоматолога, існує давно. Проте зараз всі експерти схиляються до того, що займатися зубами під час вагітності потрібно, і з особливою увагою. Так, через гормональні зміни у цей період часто виникає гінгівіт вагітних – набряклість і кровоточивість ясен.

За словами науковців, місцева анестезія є безпечною як для жінки, так і для плоду, вона не сприяє викидню, появам вроджених дефектів, передчасним пологам або недостатній вазі новонародженого. Головне – повідомити стоматолога про вагітність, щоб він підібрав відповідний препарат. Рентгенографія зубів, якщо вона правильно виконується, теж вважається безпечною процедурою, а професійну гігієну зубів за час вагітності потрібно зробити щонайменше один раз.

Зуби, здоров'я, міфи, здорове життя

Паста нічого не дає здоров'ю зубів

Майже 100% дорослого населення коли-небудь скаржилися на чорні точки в зубах або карієс, а основна причина такого явища – недостатньо хороша гігієна, щоправда важливо не лише добре чистити зуби, але і допомагати емалі заповнювати втрачені мінеральні речовини.

Справді, зчистити наліт з зубів можна і щіткою з водою, проте пасти все ж допомагають це робити, наприклад, розчиняючи бактеріальну плівку ферментами, що входять до їх складу. Також важливим є і те, що паста містить фтор, а він робить зуби більш стійкими до дії кислот і запобігає розвитку карієсу.

До слова, зараз вважається, що полоскати рот відразу після чистки зовсім необов'язково – краще дати фтору ще попрацювати.

Запах з рота говорить про проблеми зі шлунком

Кожна четверта людина на землі скаржиться на запах із рота, а галітоз (медична назва) є третьою за поширеністю причиною звернення до стоматолога (після карієсу та захворювання ясен).

За словами лікарів, причини галітозу поділяються на дві групи: пов'язані та не пов'язані з порожниною рота, проте в 90% випадків поганий запах виникає саме через місцеві проблеми: погана гігієна, карієс і пародонтит.

Часто така проблема може виникнути через залишки їжі між зубами, під час карієсу до цього ще додаються запах продуктів життєдіяльності бактерій і органічної тканини, що руйнується, відтак проблема вирішується в кріслі стоматолога.

Брекети псують емаль

Зуби після встановлення брекетів вимагають особливого догляду, відтак просто їх почистити вже є недостатнім – слід користуватися зубною ниткою або іригатором, спеціальними ортодонтичним щітками та йоржиками, уникати певних продуктів (наприклад, твердих яблук, горіхів або ірисок), а після кожного прийому їжі бажано полоскати рот водою.

Якщо ж не дотримуватися цих рекомендацій, шанси на карієс або гінгівіт стають набагато вищими. Однак виною цьому є не власне брекети, а той факт, що вони вимагають особливої ​​уваги. Вже після використання брекетів здоров'я ваших зубів значно покращиться: розташовані рівно зуби краще піддаються чищенню, є менше схильними до карієсу та пародонтиту, на них краще розподіляється навантаження. На товщину емалі брекети теж не впливають, що підтвердили численні дослідження.

Зуби, здоров'я, міфи, здорове життя

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Чим біліші зуби, тим краще

Дослідження показують, що велика кількість людей є незадоволеними своїм кольором зубів, поготів білі зуби здаються їм не тільки привабливими, але і більш здоровими. Насправді ж спектр природних відтінків здорових зубів – широкий: від сіруватого до жовтуватого. Впливає на це і відтінок і прозорість емалі, а також дентин, що лежить під нею. Усі відтінки визначаються генетично, тому навіть максимально чисті зуби можуть мати біліший вигляд у одних людей, аніж у інших. К

рім того, з віком емаль поступово стирається та дентин просвічує сильніше , відтак зуби темніють. Також на поверхні емалі постійно утворюється бактеріальна плівка, яка забарвлюється, особливо через куріння, каву, червоне вино тощо. Підтримувати емаль гладкою та сяючою допомагає регулярна професійна чистка, за якої якраз знімається пофарбований наліт.

Якщо хочете зробити зуби ще світлішими, то на допомогу прийде відбілювання або можна покрити зуби керамічними винирами, але навіть після таких процедур Ваші зуби не будуть білими, як сніг або аркуш паперу.

До слова, трапляються випадки, коли стоматологи рекомендують пацієнтам утриматися від видалення зуба мудрості. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Вагітність і діти LifeStyle Здоров'я Медицина Лікування Здорове життя Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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