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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
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5 модних трендів, які носила принцеса Діана ще 30 років тому: фото

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5 модних трендів, які носила принцеса Діана
5 модних трендів, які носила принцеса Діана / 24 канал

Принцеса Діана завжди експерементувала з образами і часто обирала яскраве вбрання. Її канонічні образи залишилися поза часом і тенденцій.

Погляньмо, які сучасні актуальні тренди носила леді Ді близько 30 років тому.

Денім

Джинси є у базовому гардеробі будь-якої жінки. Вони настільки універсальні, адже підходять для будь-якої події чи то домашня вечірка, чи діловий захід.

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Принцесу Діану часто можна було побачити в джинсах. Це один з її улюбленого повсякденного одягу, у чому вона займалася справами звичайних людей, наприклад відводила Вільяма і Гаррі в школу.

Леді Ді надавала перевагу прямому фасону з високою посадкою. Крім того, неодноразово поєднувала джинси з оверсайз-піджаками.

принцеса діана у джинсах

принцеса діана у джинсах

принцеса діана у джинсах
Принцеса Діана часто носила денім у повсякденному житті

Леопардовий принт

Стиль принцеси Діани завжди вишуканий й елегантний. Навіть обираючи яскравий леопардовий принт, вона не виглядала агресивно.

принцеса діана
Принцеса Діана у леопардовому купальнику

принцеса діана

принцеса діана
Прицеса Діана у платті з леопардовим принтом

Сукня-комбінація

Зараз такі сукні можна одягати і як вечірній наряд, і комбінувати з куртками та піджаками для неперевершеного повсякденного луку.

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Свого часу, леді Ді тісно дружила з Джанні Версаче, який шив для неї ідеальні вечірні плаття. Так, "ікона стиля" також не оминула сучасний тренд – сукню-комбінацію.


Принцеса Діана у модній сукні-комбінації

Спортивний стиль

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Діану можна було побачити не лише у дизайнерському, а також і у спортивному одязі.

принцеса діана
Принцеса Діана у спортивному одязі

Костюм зі спідницею

На осінньо-зимових показах цього року діловий костюм зі спідницею можна було побачити на кожному другому шоу, включаючи Max Mara, Calvin Klein і Gabriela Hearst.

Цікаво, що Діана у більшості виходів одягала спідницю вище коліна.

принцеса діана костюм

принцеса діана костюм
Найчастіше Діана обирала спідниці до коліна

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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