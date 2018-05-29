5 модних трендів, які носила принцеса Діана ще 30 років тому: фото
Принцеса Діана завжди експерементувала з образами і часто обирала яскраве вбрання. Її канонічні образи залишилися поза часом і тенденцій.
Погляньмо, які сучасні актуальні тренди носила леді Ді близько 30 років тому.
Денім
Джинси є у базовому гардеробі будь-якої жінки. Вони настільки універсальні, адже підходять для будь-якої події чи то домашня вечірка, чи діловий захід.
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Принцесу Діану часто можна було побачити в джинсах. Це один з її улюбленого повсякденного одягу, у чому вона займалася справами звичайних людей, наприклад відводила Вільяма і Гаррі в школу.
Леді Ді надавала перевагу прямому фасону з високою посадкою. Крім того, неодноразово поєднувала джинси з оверсайз-піджаками.
Принцеса Діана часто носила денім у повсякденному житті
Леопардовий принт
Стиль принцеси Діани завжди вишуканий й елегантний. Навіть обираючи яскравий леопардовий принт, вона не виглядала агресивно.
Принцеса Діана у леопардовому купальнику
Прицеса Діана у платті з леопардовим принтом
Сукня-комбінація
Зараз такі сукні можна одягати і як вечірній наряд, і комбінувати з куртками та піджаками для неперевершеного повсякденного луку.
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Свого часу, леді Ді тісно дружила з Джанні Версаче, який шив для неї ідеальні вечірні плаття. Так, "ікона стиля" також не оминула сучасний тренд – сукню-комбінацію.
Принцеса Діана у модній сукні-комбінації
Спортивний стиль
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Діану можна було побачити не лише у дизайнерському, а також і у спортивному одязі.
Принцеса Діана у спортивному одязі
Костюм зі спідницею
На осінньо-зимових показах цього року діловий костюм зі спідницею можна було побачити на кожному другому шоу, включаючи Max Mara, Calvin Klein і Gabriela Hearst.
Цікаво, що Діана у більшості виходів одягала спідницю вище коліна.
Найчастіше Діана обирала спідниці до коліна