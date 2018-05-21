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5 найкращих образів Кейт Бланшетт на Каннському фестивалі

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5 найкращих образів Кейт Бланшетт на Каннському фестивалі
5 найкращих образів Кейт Бланшетт на Каннському фестивалі / 24 Канал

Каннський кінофестиваль-2018 офіційно завершився 19 травня, але про розкішні образи зірок на червоній доріжці розмови продовжуються досі. Однією з таких актрис стала Кейт Бланшетт, яка цього року очолила журі основного конкурсу фестивалю.

Для своїх виходів на червону доріжку Палацу фестивалів з 8 по 19 травня Кейт щодня приміряла найрізноманітніші образи іменитих дизайнерів.

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Пропонуємо переглянути найяскравіші, які відзначились своєю елегантністю, стриманістю та неймовірною жіночністю. Бланшетт одягала на прем'єри кінокартин як класичні костюми, так і розкішній сукні. Що цікаво, який би "лук" не обрала австралійська кіноактриса, всі її наряди підкреслювали прикраси від бренду Chopard.

8 травня

В перший день після офіційного відкриття Каннського фестивалю Кейт Бланшетт прибула на подію у розкішній сукні Armani Prive, у якій вона раніше з'являлась в 2014 році на премії "Золотий глобус".


Кейт Бланшетт на Каннському фестивалі-2018

10 травня

На показ фільму "Холодна війна" Кейт завітала у блискучій сукні з квітковим принтом бренду Mary Katrantzou, яку стиліст знаменитості доповнив прикрасами у формі таких же квітів.


Кейт Бланшетт на Каннському фестивалі-2018

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12 травня

Прем'єру картини Єви Хассон "Дівчата сонця" глава журі відвідала в елегантній чорній сукні від Armani Prive. Великий бант на поясі сукні та оголене плече чудово підкреслювали вишуканий вихід.


Кейт Бланшетт на Каннському фестивалі-2018

14 травня

Після першої прем'єри фільму "Чорний куклукскланівець", Кейт Бланшетт з'явилася на вечорі Chopard Trophée, знову вибравши для свого виходу плаття будинку Armani.


Кейт Бланшетт на Каннському фестивалі-2018

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19 травня

На церемонію закриття Каннського кінофестивалю-2018 шанована актриса обрала елегантну чорну-червону сукню. Плаття значно відрізнялось від всіх попередніх та затьмарювало сукні багатьох інших колег.


Кейт Бланшетт на Каннському фестивалі-2018

Нагадаємо, що "Золоту пальмову гілку" отримав японський кінорежисер за фільм Хірокадзу Корееда "Магазинні злодії" ("Shoplifters"). Кінофестиваль тривав з 8 по 19 травня на Лазуровому березі в місті Канни, Франція. Варто нагадати, що в основному конкурсі брав участь 21 фільм, а от нагороду в конкурсі "Особливий погляд" в номінації "найкращий режисер" отримав український режисер фільму "Донбас" Сергій Лозниця.

Теги: LifeStyle Каннський кінофестиваль Голлівуд Кіно Мода
Джерело: 24 Канал
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