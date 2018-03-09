Мода на чоловічі зачіски кожного року змінюється, хоча деякі варіанти залишаються популярними вже декілька років поспіль. Пропонуємо переглянути як зазвичай стрижуться найзнаменитіші чоловіки світу.

5 наймодніших чоловічих зачісок 2018 року

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1. Ультракороткі стрижки

Максимально коротка стрижка під машинку – один з найгарячіших трендів сезону: легко, не жарко і якщо постаратися, то практично безкоштовно: візит в салон можна замінити домашньою машинкою для стрижки.

Якщо у вас ніколи не було такої короткої зачіски, на цей крок потрібно певна сміливість. Але справа того варта: їжачок йде практично всім. До того ж надає образу лаконічність і мужність. Ну і деякий присмак бунтарства, якщо доповнити ультракоротку стрижку бородою тієї чи іншої довжини.

2. Андеркат





Район скроні та потилиці потрібно виголити під їжака, а на верхній частині голови можна відпустити волосся такої довжини, яка вам подобається. Ключовий момент: перехід від ділянки з волоссям до постриженої повинен бути максимально різким. Іноді, щоб підкреслити його, майстри спеціально виголюють на межі вузьку смужку практично під нуль.

Якщо андеркат для вас недостатньо оригінальний, завжди є варіант виголити на одній зі скронь якийсь символ, зигзаг наприклад. Або щось більш екстравагантне, на що вистачить фантазії, таланту і устаткування вашого перукаря.

3. Канадка

У загальних рисах канадка нагадує андеркат. Але, по-перше, тут волосся більш гнучко варіюються по довжині: найдовше волосся в лобовій частині плавно переходять до більш короткого на маківці і зовсім короткого на потилиці, скронях і боках. По-друге, перехід між волоссям різної довжини максимально плавний.

У 1970-х цю зачіску дуже любили канадські хокеїсти, які приїжджали в СРСР. Звідси і пішла назва канадка. На батьківщині ж стрижки, в США, її називають стрижкою морпіхи (Marine) – таку практичну зачіску нерідко можна зустріти у військових. І у знаменитостей.

4. Подовжений боб

У чарівного мерзотника Локі з кіносаги про супергероїв закохані мільйони. Можливо, чималу роль в цьому зіграла стрижка Тома Гіддлстона – довгі кучері довкола обличчя або строго і гладко зачесані назад.

Ця зачіска відмінно виглядає як на волоссі середньої довжини, так і на довгих, як на прямих, так і на кучерях. Боб також дає можливість поекспериментувати з чубчиком, зачесати його набік, вперед або відкинувши назад.

5. Цезар

Коротка стрижка в стилі Цезаря – з чітким геометричним чубчиком – тренд серед багатьох відомих чоловіків в 2018 році. Чубчик слід вкладати так, ніби його тільки-тільки розтріпав порив вітру.