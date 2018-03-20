Видання Business Insider опублікувало рейтинг 5 наймолодших мільярдерів світу за версією журналу Forbes.

Троє представників наймолодших і найбагатших людей в світі проживають в Норвегії, а вік наймолодшого мільярдера – 21 рік, йдеться у виданні Business Insider.

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5 наймолодших мільярдерів 2018 року за версією Forbes.

Джон Коллісон, 27 років, 1 мільярд доларів

Засновник платіжної системи Stripe Джон Коллісон – ірландський підприємець, який відомий світу як один з наймолодших self-made мільярдерів. За даними Forbes, його статок оцінюється в 1 млрд доларів.

Еван Шпігель, 27 років, 4,1 мільярд доларів

Американський підприємець Еван Шпігель є співзасновником і CEO месенджера Snapchat і компанії Snap Inc. Популярний додаток Snapchat Шпігель створив зі своїми друзями Реджі Брауном і Боббі Мерфі в 2011 році. За підрахунками Forbes, на сьогоднішній день його статки оцінюються в 4,1 млрд доларів.

Густав Магнар Вітзен, 24 роки, 1,9 мільярд доларів

Густав Магнар Вітзен, представник норвезької золотої молоді посідає третє місце в п'ятірці наймолодших мільярдерів 2018 року. Він володіє 47% акцій норвезької компанії Salmar, яка є одним з найбільших в світі виробників лосося.

Пакет акцій Густаву Магнару подарував його батько Густав Вітзен, який як і раніше керує компанією, проте займається переважно управлінням рибного господарства, залишаючи синові право інвестувати кошти компанії в нерухомість і технологічні стартапи.

Катаріна Андресен, 22 роки, 1,4 мільярд доларів

Норвезька мільярдерка Катаріна Андресен займає друге місце в списку, залишаючи перший рядок рейтингу своїй молодшій сестрі Олександрі Андресен. Вони приєдналися до списку мільярдерів в 2016 році, коли батько передав їм по 42% акцій сімейної інвестиційної компанії Ferd.

Олександра Андресен, 21 рік, 1,4 мільярд доларів

Наймолодша учасниця рейтингу найбагатших людей світу 2018 року за версією Forbes володіє 42% акцій компанії Ferd. Варто відзначити, що свої статки сім'я Андресен заробила на тютюні. Сімейний бізнес був заснований ще в 1778 році, після чого компанія стала найбільшим виробником сигарет в Норвегії. Після того, як батько сестер-мільярдерок Йохан Андресен продав бізнес за 500 мільйонів доларів в 2005 році, він заснував компанію Ferd, яка стала однією з найуспішніших інвестиційних компаній в Північній Європі.