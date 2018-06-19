5 небезпечних продуктів, яких краще не вживати

Деякі популярні продукти можуть приховувати неабияку небезпеку для здоров'я.

Одним з таких продуктів є плавлений сир, передає Еlle. Адже справжнім плавленим сиром вважається гарячий тягучий раклет або фондю, а не те, що всі звикли купувати у супермаркетах.

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Фабричний плавлений сир зазвичай виготовляють з сирних відходів, змішаних з молочними продуктами, колагеновими та харчовими барвниками. Такий сир має високий вміст натрію і величезний відсоток жирів. А це негативно може позначитись на роботі серцево-судинної системи.

Фосфатні харчові добавки можуть "вдарити" по нирках і кістках, адже вони порушують баланс кальцію.

Маргарин, який на сьогодні складається з трансжирів – найнебезпечніший з усіх наявних. Через трансжири клітини втрачають здатність отримувати необхідні поживні речовини і виділяти через мембрану токсини.

Маргарин може збільшити ризик виникнення цукрового діабету II типу і ожиріння, онкології, хвороби печінки і нервової системи.

Ще один продуктовий "ворог" – солодощі "без цукру". Такі продукти містять штучні замінники цукру, зокрема, синтетичні речовини, які шлунок не може перетравити. Такі ласощі можуть розвинути депресію, і гормональний дисбаланс та призвести до руйнування нервових клітин.

Хлібні вироби, які містять бромат калію, пов'язують з онкологічними захворюваннями.

І всіма улюблений попкорн "для мікрохвильової печі" теж дуже небезпечний. У складі попкорну міститься перфтороктанова сульфонова кислота – канцероген антипригарного покриття на внутрішніх стінках упаковок.

Ця кислота порушує роботу щитовидної залози та може спровокувати безпліддя. А інгредієнт діацетил (синтетичне масло і ароматизатор) руйнує стінки легенів.

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