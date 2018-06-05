14:35
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

5 небезпечних ризиків, які виникають у людей з високим ростом

701 Читать новость на русском
5 ризиків для людей з високим ростом
5 ризиків для людей з високим ростом / entrepreneurshipinabox.com

Бути занадто високим не завжди добре, все тому, що високий зріст може негативно вплинути на здоров'я людини.

Вчені з Нью-Йорку переконані, що з високим ростом відрізняються нетривалим терміном життя, пише Ukrhealth.

Читайте також: 5 поширених хвороб, які лікує черешня

Щоправда, цей висновок зробили науковці у дослідженні на щурів.

Люди з високим зростом мають більші розміри органів. Через що клітини організму більш схильні до скупчення у смертоносні пухлини. Ризик смерті від раку збільшується на 4% на кожні 2,5 сантиметри зросту понад нормативу.

Фібриляція передсердь часто виявляється фактором передчасної смерті та інсультів. У вищих жінок такий вид аритмії розвивається утричі частіше.

Чоловіки, ріст яких менше, ніж 160 сантиметрів, на 65% менше шансів постраждати від венозної тромбоемболії – закупорки судин тромбами. Лише третина усіх інсультів та серцевих нападів через це захворювання.

У високих людей відновлення після травми займає більше часу ніж у людей з низьким ростом. Науковці пояснюють це тим, що у людей з високим ростом проходження нервових імпульсів займає більше часу.

До слова, відтінок шкіри може свідчити про наявність або відсутність захворювань внутрішніх органів людини. На такі зміни впливають багато факторів – стреси, шкідливе харчування, несприятлива екологічна ситуація.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук