5 небезпечних ризиків, які виникають у людей з високим ростом

Бути занадто високим не завжди добре, все тому, що високий зріст може негативно вплинути на здоров'я людини.

Вчені з Нью-Йорку переконані, що з високим ростом відрізняються нетривалим терміном життя, пише Ukrhealth.

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Щоправда, цей висновок зробили науковці у дослідженні на щурів.

Люди з високим зростом мають більші розміри органів. Через що клітини організму більш схильні до скупчення у смертоносні пухлини. Ризик смерті від раку збільшується на 4% на кожні 2,5 сантиметри зросту понад нормативу.

Фібриляція передсердь часто виявляється фактором передчасної смерті та інсультів. У вищих жінок такий вид аритмії розвивається утричі частіше.

Чоловіки, ріст яких менше, ніж 160 сантиметрів, на 65% менше шансів постраждати від венозної тромбоемболії – закупорки судин тромбами. Лише третина усіх інсультів та серцевих нападів через це захворювання.

У високих людей відновлення після травми займає більше часу ніж у людей з низьким ростом. Науковці пояснюють це тим, що у людей з високим ростом проходження нервових імпульсів займає більше часу.

До слова, відтінок шкіри може свідчити про наявність або відсутність захворювань внутрішніх органів людини. На такі зміни впливають багато факторів – стреси, шкідливе харчування, несприятлива екологічна ситуація.

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