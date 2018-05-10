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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

5 небезпечних симптомів серцевих недуг, які часто ігнорують

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5 небезпечних симптомів серцевих недуг
5 небезпечних симптомів серцевих недуг / zdraviemed.com

Серцево-судинні захворювання є найбільш частою причиною смерті у світі. Деякі з цих захворювань розвиваються без симптомів, але навіть ті, які проявляють себе, залишаються непоміченими.

Обстеження у лікаря не буде зайвим, навіть якщо людину не турбує серце, пише "Країна здоров’я".

Ось 5 симптомів серцевих недуг, яких не варто ігнорувати

Зморшки на мочках вухах

Такий симптом може сигналізувати про розвиток (забивання судин холестерином).

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"Жирове кільце"

Воно утворюється навколо райдужної оболонки очей. Цей симптом є ознакою коронарної хвороби серця.

Сині губи

Якщо у людини син губи, то це може свідчити про ціаноз – дефіцит кисню в крові.

Жирові складки на колінах, ліктях і навіть повіках очей

Це може вказувати на високий рівень холестерину, а значить і розвиток атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, ішемії серця.

Округлення нігтьової пластини

Такий симптом говорить про те, що до серця потрапляє мінімальна кількість кисню. Як результат – розвиток серцевої недостатності, яка рано чи пізно переросте у серйозніші захворювання.

До слова, дієти в середземноморському або північному стилях може зменшити показники раку, діабету та серцевих захворювань.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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