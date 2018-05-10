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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

5 обов’язкових обстежень, які щороку має пройти кожна жінка

1796 Читать новость на русском
5 обов’язкових обстежень, які щороку має пройти кожна жінка
5 обов’язкових обстежень, які щороку має пройти кожна жінка / studiofavilli.net

Щорічні обстеження є запорукою здорового, а відтак щасливого життя кожного. Особливо ретельно необхідно відноситися до цього сучасним жінкам, які часто не знаходять час на це.

Ось кілька обстежень, які повинна пройти кожна дівчина раз на рік, пише Cosmo.

ЕКГ і УЗД серця

Серцеві хвороби можуть протікати безсимптомно, а також можуть маскуватися під ознаки інших захворювань або звичайної втоми. Для того, щоб перевірити серце, необхідна електрокардіограма.

До 40 років жінка повинна проходити ЕКГ раз на 3 роки, після – кожного року. Виявити порушення серця може також УЗД.

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Цитологічний мазок

Цей аналіз допоможе виявити розвиток онкологічних захворювань на шийці матки та в піхві. Все тому, що рак яєчників може проходити без симптомів.

У віці від 21 до 30 цитологічний мазок необхідно здавати раз на рік, а від 30 років – раз на три роки.

Аналіз крові

Кожна жінка повинна здавати загальний і біохімічний аналіз крові, щоб переконатися, що у неї немає проблем зі здоров’ям. Аналіз крові допомагає виявити запальні процеси і вчасно почати з ними боротися, відстежувати рівень цукру.

УЗД молочних залоз

Щоб не пропустити появу новоутворень, кожна жінка раз на рік повинна пройти УЗД молочних залоз. Оскільки не завжди це можна виявити під час звичайного обстеження.

До 40 років жінка повинна щорічно проходити УДЗ, а після 40 – мамолога.

Обстеження шкіри

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Вчасно виявлене злоякісне утворення можна повністю вилікувати. Володаркам великих родимок необхідно обстежити їх за формулою АКОРД (А – асиметрія, К – краї родимки, О – окрас, Р – розмір, Д – динаміка розвитку). Якщо ж помітили аномальні зміни – варто звернутися до лікаря.

Жінкам необхідно раз на рік пройти обстеження у дерматолога, щоб запобігти небажаним наслідкам.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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