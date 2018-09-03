5 ознак того, що організм абсолютно здоровий

Зі слів медиків та дієтологів, достатньо п'яти ознак, на які варто звертати увагу, щоб ути впевненим – організм здоровий.

1. Стан волосся може багато розповісти про емоційний стан людини, передає 24apteka.

Міцне здорове волосся – ознака ментального спокою та хорошого збалансованого харчування.

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2. Рожева нігтьова пластина, щільні нігті без біленьких вкраплень теж свідчать про хороше здоров'я. Якщо нігті змінюють колір, на них з'являються білі вкраплення або темні плями – це може бути сигналом про зміну стану організму.

3. Чимало про ваш стан здоров'я розкаже ротова порожнина. Якщо в роті є запалення, а також ниють або кровоточать ясна, є їх підвищена чутливість, це може свідчити про проблеми з серцево-судинною системою, а запах з рота – про проблеми з шлунково-кишковим трактом.

4. Зверніть увагу на стілець. Якщо ви спостерігаєте зміни (діарея, закреп, виділення у випорожненнях) – варто піти до лікаря.

5. Сон відіграє критично важливу роль і є основним фактором самопочуття людини. Брак сну спричиняє дратівливість, втому, вразиливість до хвороб та поганий настрій. А здоровий сон допомагає уникнути всього цього і набратись сил на новий день.

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