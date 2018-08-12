5 ознак того, що у вас низький рівень вітаміну C
Про те, що в організмі низький рівень вітаміну С можуть свідчити кілька не завжди примітних ознак.
При низькому рівні вітаміну С у людини спостерігається сухість волосся, пише 24apteka. Дефіцит цього елементу спричиняє сухість кінчиків волосся, а саме волосся росте повільно.
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Про нестачу вітаміну С можуть свідчити часті кровотечі. Все тому, що капіляри носа близькі до поверхні і вони дуже чутливі. Зазвичай часті кровотечі свідчать про брак елементу.
Низький рівень вітаміну C: ознаки
Суха, груба і червона шкіра – це деякі ознаки того, що в організмі відсутня аскорбінова кислота. Вітамін С синтезується з колагеном і завдяки цьому шкіра залишається в оптимальному стані.
Якщо у вас часто і дуже швидко з’являються синці, то це може бути ознакою дефіциту вітаміну. Без аскорбінової кислоти капіляри стають слабшими.
При низькому рівні вітаміну С частіше виникають синці
Ще однією ознакою браку вітаміну С є довгий час на заживлення ран. Все тому, що він допомагає сполучній тканині зв’язуватися з раною і тому вони можуть зникнути за кілька днів.
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