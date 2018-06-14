5 ознак, які свідчать про пасивно-агресивну поведінку людини

Пасивно-агресивну поведінку відрізнити від звичайної агресії набагато важче. Це здебільшого непрямий прояв ворожості – образи, упертість та замкнута поведінка.

Психолог Беріт Боггард пояснила, як можна відрізнити цю поведінку, пише НВ.

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Людина при пасивно-агресивній поведінці проявляє безмовність – ігнорування людини, відмова відповісти на її питання.

Часто люди при такій поведінці використовують приховані образи при компліменті. Така образа також може містити приховане або частково приховане відсилання до ваших слабких місць.

Замкнутість – ще одна ознака пасивно-агресивної поведінки. З такими людьми незатишно перебувати поруч, вони постійно похмурі та примхливі.

У деяких випадках впертість може знадобитися, проте інколи така людина наполегливо захищає свою точку зору. Зазвичай це трапляється через те, що іншу людину така поведінка буде дратувати.

При пасивно-агресивній поведінці люди знаходять безліч причин уникнути певних завдань. Також вона перекидає відповідальність на колег по роботі або членів сім’ї.

До слова, психічні переживання людини часто впливають на її здоров’я та розвиток різних захворювань.

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