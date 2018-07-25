5 ознак, які свідчать про проблеми з кишківником

Захворювання кишківника найчастіше пов'язане з травними проблемами. Є кілька явних ознак, коли не варто відкладати візит до гастроентеролога.

Основними сигналами проблем з шлунково-кишковим трактом є здуття та біль у животі, передає Steptohealth. Але є й інші, менш помітні ознаки.

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1. Одним з таких чинників є надлишок глюкози, адже підвищений рівень цукру у крові викликає діабет та порушує метаболізм. Тож стежте за тим, аби не зловживати солодким.

2. Психологічні проблеми (депресія, стрес, занепокоєння) можуть спричинити серйозне порушення роботи кишечника. А все через брак серотоніну (нейромедіатор, який відповідає за відчуття добробуту, спокою і щастя), більша частина якого виробляється у кишечнику.

3. Шкіра – один з основних показників. Якщо вона подразнена, з'являються прищі (акне) або екземи – часто причиною цього є проблеми з кишківником, а саме – зміна мікрофлори. Адже саме бактерії впливають на набряклість і почервоніння шкіри.

4. Проблеми з травленням – гази, здуття живота, діарея. Все це через зміни бактеріальної флори, яка повинна захищати цей орган. Такий дисбаланс – результат скупчення шкідливих речовин. І це, в свою чергу, заважає засвоєнню нашим тілом поживних речовин з їжі.

5. Неприємний запах з рота може йти через бактеріальний дисбаланс – гази піднімаються вгору зі шлунка в ротову порожнину. А це може бути навіть ознакою гастриту.

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