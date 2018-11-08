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      5 переконливих причин менше пити алкоголь

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      5 переконливих причин менше пити алкоголь
      5 переконливих причин менше пити алкоголь / unsplash.com

      Вживання алкоголю – звичка, яка завдає серйозного удару по здоров'ю організму. Уявіть, випитий коктейль лише через місяць виводиться з головного мозку.

      1. Алкоголь руйнує сім'ї і ламає чиїсь життя, а також нищить в організмі запаси вітамінів C і E, тож в організмі не утворюється достатньо колагену, відповідно, шкіра втрачає еластичність, передає Сosmo.

      Читайте  також: Що станеться з організмом, якщо взагалі відмовитись від алкоголю⠀⠀⠀

      2. Спиртні напої спричиняють порушення гормонів в організмі. У жінок підвищується наявність чоловічого гормону – стає грубою шкіра, розширені пори. А у чоловіків знижується рівень тестостерону і підвищується кількість естрогену.

      3. Алкоголь зневоднює шкіру, а на сухій шкірі дуже рано з'являються зморшки.

      4. Ще один негативний нюанс – алкоголь порушує кровообіг, від чого клітини шкіри не доотримують кисень і мікроелементи для здорового вигляду.

      5. Алкоголь містить багато калорій і завжди гальмує схуднення. Тож якщо ви сидите на дієті, але вживаєте спиртні напої – не чекайте швидкого результату.

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      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Алкоголь Поради
      Джерело: 24 Канал
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