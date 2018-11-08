5 переконливих причин менше пити алкоголь

Вживання алкоголю – звичка, яка завдає серйозного удару по здоров'ю організму. Уявіть, випитий коктейль лише через місяць виводиться з головного мозку.

1. Алкоголь руйнує сім'ї і ламає чиїсь життя, а також нищить в організмі запаси вітамінів C і E, тож в організмі не утворюється достатньо колагену, відповідно, шкіра втрачає еластичність, передає Сosmo.

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2. Спиртні напої спричиняють порушення гормонів в організмі. У жінок підвищується наявність чоловічого гормону – стає грубою шкіра, розширені пори. А у чоловіків знижується рівень тестостерону і підвищується кількість естрогену.

3. Алкоголь зневоднює шкіру, а на сухій шкірі дуже рано з'являються зморшки.

4. Ще один негативний нюанс – алкоголь порушує кровообіг, від чого клітини шкіри не доотримують кисень і мікроелементи для здорового вигляду.

5. Алкоголь містить багато калорій і завжди гальмує схуднення. Тож якщо ви сидите на дієті, але вживаєте спиртні напої – не чекайте швидкого результату.

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