5 переконливих причин підніматися сходами, а не ліфтом

Коли вправи на біговій доріжці вважаються занадто нудними, варто спробувати підніматися сходами, а не користуватися ліфтом.

І ось п’ять причин, чому це потрібно робити регулярно, пише 24apteka.

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1. Такі навантаження зміцнюють м'язи ніг і сідниць більш ефективно, ніж багато інших вправ.

2. Зменшують рівень болю в нижній частині спини. Та такі навантаження протипоказані людям, які страждають від болю в колінах.

3. Допомагають схуднути, якщо поєднувати кардіонавантаження з силовими. Такі заняття прискорять процес спалювання жиру.

4. Такі вправи зміцнять м’язи тулуба – м'язи, які розташовані між тазом і грудною клітиною.

5.Регулярні підйоми по сходах зміцнюють здоров'я серцево-судинної системи. Це пов'язано з тим, що вони підвищують ритм серцебиття, що зміцнює серце.

Для того, щоб підйом сходами приносив користь, необхідно правильно його виконувати: не горбитися, не торкатися поручнів. Можна через певний час брати з собою додаткову вагу або ж спробувати пропускати одну сходинку.

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