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      5 переконливих причин підніматися сходами, а не ліфтом

      741 Читать новость на русском
      Чому варто відмовитися від ліфту на користь сходів
      Чому варто відмовитися від ліфту на користь сходів / experto.de

      Коли вправи на біговій доріжці вважаються занадто нудними, варто спробувати підніматися сходами, а не користуватися ліфтом.

      І ось п’ять причин, чому це потрібно робити регулярно, пише 24apteka.

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      1. Такі навантаження зміцнюють м'язи ніг і сідниць більш ефективно, ніж багато інших вправ.

      via GIPHY

      2. Зменшують рівень болю в нижній частині спини. Та такі навантаження протипоказані людям, які страждають від болю в колінах.

      3. Допомагають схуднути, якщо поєднувати кардіонавантаження з силовими. Такі заняття прискорять процес спалювання жиру.

      4. Такі вправи зміцнять м’язи тулуба – м'язи, які розташовані між тазом і грудною клітиною.

      5.Регулярні підйоми по сходах зміцнюють здоров'я серцево-судинної системи. Це пов'язано з тим, що вони підвищують ритм серцебиття, що зміцнює серце.

      via GIPHY

      Для того, щоб підйом сходами приносив користь, необхідно правильно його виконувати: не горбитися, не торкатися поручнів. Можна через певний час брати з собою додаткову вагу або ж спробувати пропускати одну сходинку.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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