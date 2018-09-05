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5 помилок батьків, через які псується зір у дитини

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5 помилок батьків, через які псується зір у дитини
5 помилок батьків, через які псується зір у дитини / parents.com

Погіршення зору у дітей є однією з найпоширеніших "шкільних " проблем. Інколи це відбувається через недбалість батьків.

Лікар-офтальмолог назвав найпоширеніші помилки батьків, пише Lifehacker.

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1. Ранній розвиток дитини

До передчасних надмірних навантажень не готова ні нервова, ні зорова системи, які формуються до 3-4 років. Тому рано розпочаті з дитиною заняття малюванням, читанням, правописом можуть привести до розвитку захворювань очей.

Не навантажуйте дитину читанням до 3 років
Не навантажуйте дитину читанням до 3 років

2. Не відвідувати офтальмолога

Дитина не зможе поскаржитися на погіршення зору, якщо, до прикладу, зір падає на одному оці. Такі хвороби як астигматизм, амбліопія, анізометропія розвиваються безсимптомно. До того ж, більшість очних патологій передаються у спадок, навіть короткозорість. Дошкільнята повинні відвідувати офтальмолога у такому віці: 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 2 роки, 3 роки. При відсутності порушень очі потрібно перевірити у 6 років.

4. Окуляри псують зір

Батьки схильні вірити. що якщо ти одягнеш окуляри – то більше не зможеш зняти. Проте окуляри – це метод лікування, корекції зору. При фаховому лікуванні окуляри призначають тимчасово.

5. Відсутність перерви під час виконання домашніх завдань

Батьки інколи застерігають дітей зробити всі уроки, а потім піти погуляти/поїсти/відпочити. Однотипне навантаження на очі без відпочинку можуть призвести до погіршення зору. Особливо якщо дитина сидить не за столом, а на дивані чи на підлозі.

Зір погіршується, коли дитина робить дамашнє завдання не за столом
Зір погіршується, коли дитина робить дамашнє завдання не за столом

6. Розраховувати на БАДи й гімнастику для очей

Ці засоби та гімнастика не мають жодного впливу на зорову систему. Очна патологія передається у спадок, тому БАДи не зможуть вилікувати її.

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Теги: Здоров'я Діти Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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