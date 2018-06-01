5 порад для підвищення якості сперми

Останнім часом здатність чоловічого організму до участі у заплідненні (фертильність) знизилася вдвічі. Основими причинами медики називають зайву вагу та малорухливість.

Якщо дотримуватися кількох порад, цю ситуацію можна виправити, пише Cosmo.

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Чоловікам необхідно вживати більше їжі, збагаченої антиоксидантами – овочі та фрукти, особливо корисним для чоловічого організму буде вживання вітаміну Е.

Алкоголь небезпечний для сперми. Якщо ж пара намагається завести дитину, споживання спиртних напоїв варто знизити до 3-5 порцій на тиждень.

У чоловіків, які мають нормальну вагу, нормальна кількість та рухливість сперматозоїдів.

Варто уникати гарячого душу, краще митися у теплій воді.

Не варто одягати надто тісні штани та труси. Все тому, що через такий одяг температура яєчок підвищується, а це негативно впливає на якість сперми.

До слова, існує думка про те, що певна їжа може збільшити сексуальне бажання. Проте нове дослідження вчених підтверджує, що дієта, збагачена рибою та морепродуктами, може покращити сексуальне життя пари.

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