5 порад від дієтолога, щоб залишатися здоровими

Дієтолог Оксана Скиталінська назвала, що потрібно робити, щоб тіло залишалося здоровим.

Важливу роль відіграє харчування, тому лікар радить вживати їжу з лікувально-профілактичними властивостями – протизапальні, антимутагенні, йдеться на сторінці у Facebook.

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Варто включити у свій раціон пре- і пробіотики, ягоди, горіхи, насіння, жирну морську рибу, омега-3 жирні кислоти, бобові та цільні зерна. Варто пити чисту фільтровану воду по відчуття спраги. Виключити з раціону смажене, солодке, транс-жири та копчене та солену їжу.



Включіть у свій раціон ягоди

Потрібно стежити за об‘ємом талії, для жінок не варто перевищувати 89 сантиметрів, для чоловіків – 104 сантиметри.

Для підтримки здоров’я необхідно виконувати кардіо (аеробні) та силові. Дієтолог радить виконувати 150-180 хвилин кардіо при 3-6 тренуваннях.



Виконуйте кардіо вправи 150-180 хвилин на тиждень

Час від часу необхідно проходити обстеження – аналізи на рівень глюкози, холестерину, індекс НОМА та УЗД органів черевної порожнини.

Спати необхідно не менше 7-8 годин в день.



Спіть не менше 7-8 годин

Фото: Unsplash.