5 порад, як знизити чутливість зубів

Підвищена чутливість зубів може спричинити багато неприємностей. Через це потрібен особливий догляд за ними.



Ось кілька порад, які допоможуть знизити чутливість зубів, пише "Единственная".

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Не варто сильно натискати на зубну щітку під час чищення зубів. Це ніяк не покращить ефект. Навпаки – легкий та вільний дотик дозволяє щітці набагато краще очищувати зуби.

Для чутливих зубів обирайте м’яку зубну щітку. Очищуйте зуби двічі на день, обов’язково це робити перед сном. Все тому, що утворення нальоту сприяє виникненню кислоти, яка дратує зуби.

Щоб знизити чутливість зубів, користуйтеся фторовмісним ополіскувачем. Використовуйте спеціальні зубні пасти для зниження чутливості зубів. Можна також використовувати пасти з високим вмістом фтору.

До слова, щоб зуби були здорові, замало просто їх чистити – треба робити це правильно. Стоматологи пояснили, який правильний час та порядок проведення різних етапів стоматологічної гігієни.