5 харчових звичок, які погіршують здоров'я

Харчові звички можуть, як позитивно, так і негативно впливати на здоров’я людини – від отруєння до проблем з шлунково-кишковим трактом.

Погано впливає на здоров’я контакт продуктів з сирим м’ясом, пише "Країна здоров'я".

Читайте також: Який напій є найшкідливішим для здоров’я: відповідь лікаря

Все тому, що сире м'ясо та риба містять велику кількість бактерій, що своєю чергою можуть спричинити харчове отруєння. Не можна також ставити у холодильник вимите сире м'ясо, оскільки це ще більше погіршить ситуацію.

Відмовтеся від куштування на смак їжу, яка викликає сумніви у своїй свіжості.

Якщо залишати їжу до повного охолодження – це підвищує ризик розмноження патогенних бактерій.

За словами експертів, заморожену їжу краще розморожувати у холодильнику чи мікрохвильовці, а не при кімнатній температурі.

Не пробуйте сире тісто, адже воно може містити у своєму складі сирі яйця, що є джерелом бактерій. У борошні можуть бути мікроорганізми, які сприяють отруєнню.

До слова, помітно знижує шанси передчасної смерті від інфарктів або інших хвороб серця і судин вживання щонайменше двох порцій риби на тиждень.