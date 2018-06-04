5 поширених хвороб, які лікує черешня

Черешня містить корисні властивості для організму людини, також вона може врятувати від небезпечних хвороб.

Смачна ягода може уберегти людину від зайвої ваги завдяки вітаміну В, який добре впливає на обмін речовин, пише Голос UA.

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Черешня допомагає нормалізувати роботу кишечника.

Допомогти від безсоння може черешня. Вона містить мелатонін, від якого залежить міцний та повноцінний сон.

Черешня здатна нормалізувати згортання крові, запобігає утворенню тромбів і зміцнює стінки судин. Все через кумарини, каротиноїди і флавоноїди. Також залізо, яке міститься у ягоді, покращує збагачення крові киснем. Вживаючи черешню людина не буде відчувати себе млявою та слабкою.

Нервову систему здатний заспокоїти амігдалін, що міститься у плодоніжках ягоди. Щоб відчути себе спокійним, варто вживати по 2 склянки в день відвару з плодоніжок.

Антиоксиданти, які містяться у черешні, можуть знизити ризик серцевих захворювань та злоякісних пухлин. Діабетикам варто вживати лише свіжу черешню.

Фото: Unsplash.

До слова, відтінок шкіри може свідчити про наявність або відсутність захворювань внутрішніх органів людини. На такі зміни впливають багато факторів – стреси, шкідливе харчування, несприятлива екологічна ситуація.

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