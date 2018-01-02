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5 поширених помилок при схудненні, які потрібно виправити

21:07, 2 січня 2298 Читать новость на русском
Помилки при схудненні
Помилки при схудненні / unsplash

Процес схуднення містить багато пасток, в які легко потрапити. Ви відмовилися від солодкого, жирного та фаст-фуду, а зайві кілограми вас так і не полишають? Значить ви потрапили в одну із пасток! Читайте в матеріалі про 5 помилок в харчування, які зважають схуднути, та про те, як їх виправити.

Помилка 1: ви не стежите за розміром порцій

Навіть якщо продукт корисний, це не означає, що його можна їсти в необмеженій кількості! Навіть крупи, макарони із твердих сортів, овочі та фрукти можуть принести шкоду, якщо їх їсти великим порціями.

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Як виправити:
- купуйте кухонні ваги і зважуйте всі продукти, які споживаєте;
- рахуйте калорії – ведіть щоденник або записуйте усе спожити в спеціальний мобільний додаток.

Завжди пам'ятайте про почуття міри
Завжди пам'ятайте про почуття міри

Помилка 2: ви не враховуєте калорійність соусу

Навіть невелика порція соусу збільшить калорійність усієї страви! Особливо, якщо ви купуєте готові соуси – вони дуже калорійні і жирні. Додаючи до страви лищше 30 грамів соусу, ви споживаєте на 90 кілокалорій більше.

Як виправити:
- замініть куплені соуси спеціями. Так ви знизите калорійність своїх страв не на шкоду їхньому смаку;
- якщо не можете відмовитися від соусів повністю – готуйте їх самостійно на основі білого йогурту чи сметани.


Не забувайте про калорійність соусу

Помилка 3: ви вживаєте знежирені продукти

Знежирені молочні та кисломолочні продукти не тільки не допомагають схуднути, але і змушують споживати більше калорій. Дослідження показують, що знак "0% жирності" на упаковці змушує споживачів з'їдати більше продукту і отримувати в середньому на 84 кілокалорії більше, ніж при споживанні продуктів з нормальним вмістом жирів.

Як виправити:
- купуйте молочні продукти з середньою жирністю;
- звертайте увагу не тільки на калорії, але і на кількість білків, жирів і вуглеводів;
- уважно читайте етикетки: в деякі знежирені продукти для поліпшення смаку додають цукор, що може збільшити їх калорійність.

Надавайте перевагу продуктам середньої жирності
Надавайте перевагу продуктам середньої жирності

Помилка 4: ви їсте смажені страви

Рослинна олія, що використовується в процесі смаження, дуже підвищує калорійність страви. Від смажених страв варто відмовитись взагалі, але можна смажити на грилі без олії взагалі.

Як виправити:
- використовуйте інші способи приготування: запікайте продукти в духовці, готуйте на пару;
- купіть сковорідку з антипригарним покриттям, яке дозволяє смажити без олії;
- якщо використовуєте олію при смаженні, то не наливайте його в сковороду з пляшки, а змащуйте поверхню пензликом.

Більше запікайте і смажте на грилі
Більше запікайте і смажте на грилі

Помилка 5: ви їсте занадто багато корисних солодощів

Часто радять замінити цукерки і печиво на більш корисні перекуси: горіхи і сухофрукти. Так, в них набагато більше корисних речовин, але і калорій чимало. Наприклад, невелика жменька волоських горіхів вагою в 30 грамів містить 196 кілокалорій, а така ж кількість фініків – 80 кілокалорій.

Як виправити:
- приберіть тарілку з сухофруктами і горішками з видного місця;
- перш ніж перекусити корисними снеками, відміряйте порцію, зважте її і порахуйте калорії.

Споживайте корисні солодощі в міру
Споживайте корисні солодощі в міру

Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle Поради Дієти
Джерело: Lifehacker
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