18:21
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Діти

5 поширених помилок, які роблять новоспечені матусі

1033 Читать новость на русском
5 поширених помилок молодих мам
5 поширених помилок молодих мам / Фото з відкритих джерел

Якщо ви хочете бути хорошою мамою, ніколи не робіть цих шкідливих для немовляти речей.

1. Не варто колихати малюка у візочку під час сну, передає 24apteka.

Через це втрачається ефективність сну дитини, адже під час руху візочка постійно працює вестибулярний апарат немовляти, тож мозок не відпочиває.

Читайте також: Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою

Окрім того, у дитини може бути негативна асоціація на сон, а через звикання візочок доведеться колихати постійно.

2. Якщо не дотримуватись так званого "вікна сну", коли дитина починає подавати ознаки втоми та терти очі, воно закриється, і у дитини почнуть вироблятися гормони, які не будуть давати їй спати. Якщо це вікно пропустити, то вкласти у ліжко малюка вийде не скоро.

5 поширених помилок, які роблять новоспечені матусі

Не варто колихати малюка у візочку під час сну

3. "Вимотування" перед нічним сном – теж помилка недосвідчених мам. Якщо малюк "перегуляв", то у нього виробляється гормон стресу кортизол, дитина починає перезбуджуватися і ніяк не може заспокоїтися.

Головна небезпека невчасного вкладання дитини до ліжка – несформована нервова система, яка ще не вміє гальмувати процеси збудження. Саме тому такі діти частіше прокидаються о 4-5 ранку, постійно прокидаються вночі і встають вранці з плачем.

4. Укладати дитину після дев'ятої вечора не варто. Найкращим вважається проміжок між 19 і 21 годинами – тоді дитину найлегше укласти в ліжко, адже в цьому ще й біологічний годинник  допомагає. Якщо зрушити момент відходу до сну, то мозок дитини перейде в стан перевантаження і почне виробляти той же кортизол.

5 поширених помилок, які роблять новоспечені матусі

Не варто годувати дитину грудьми уві сні – дитина звикне і не зможе без цього спати

5. Годувати дитину грудьми або пляшечкою уві сні – не найкраща ідея. Смоктання може стати негативною асоціацією малюка на сон, а це тягне за собою безсонні ночі, коли дитина не зможе спати без годування.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Вагітність і пологи Поради
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які нардепи хотіли "поховати" закон про Антикорупційний суд: названо імена
сьогодні, 18:00 Які нардепи хотіли "поховати" закон про Антикорупційний суд: названо імена
Віталій Шабунін 185
Пора украинцам начать соблюдать Конституцию, иначе мы не станем европейским государством
сьогодні, 17:00 Пора украинцам начать соблюдать Конституцию, иначе мы не станем европейским государством
Блог Соцмережі 693
Стало відомо про долю росіянина, який до смерті побив українця в Туреччині: фото
сьогодні, 17:42 Стало відомо про долю росіянина, який до смерті побив українця в Туреччині: фото
615
У "Приватбанку" попереджають про нову шахрайську схему: як захиститись клієнтам
сьогодні, 18:05 У "Приватбанку" попереджають про нову шахрайську схему: як захиститись клієнтам
157
Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами
сьогодні, 16:00 Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами
Павло Казарін 669
У Росії звинуватили Україну у провалі Самойлової на Євробаченні 2018
13 травня , 18:07
Коли потепліє в Україні: синоптики дали оптимістичний прогноз
 21 березня , 16:08
В Києві мітингують за відставку Порошенка та збираються до маєтку президента
 18 березня , 13:19
Весняні канікули 2018 в Україні: скільки будуть відпочивати школярі
20 березня , 17:35
Вперше в історії чоловік, який став жінкою, вигодовує дитину грудним молоком
 6 червня , 14:18
Комаровський назвав топ-7 корисних каш для дитини
 14 червня , 09:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук