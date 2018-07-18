5 поширених помилок, які роблять новоспечені матусі

Якщо ви хочете бути хорошою мамою, ніколи не робіть цих шкідливих для немовляти речей.

1. Не варто колихати малюка у візочку під час сну, передає 24apteka.

Через це втрачається ефективність сну дитини, адже під час руху візочка постійно працює вестибулярний апарат немовляти, тож мозок не відпочиває.

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Окрім того, у дитини може бути негативна асоціація на сон, а через звикання візочок доведеться колихати постійно.

2. Якщо не дотримуватись так званого "вікна сну", коли дитина починає подавати ознаки втоми та терти очі, воно закриється, і у дитини почнуть вироблятися гормони, які не будуть давати їй спати. Якщо це вікно пропустити, то вкласти у ліжко малюка вийде не скоро.

Не варто колихати малюка у візочку під час сну

3. "Вимотування" перед нічним сном – теж помилка недосвідчених мам. Якщо малюк "перегуляв", то у нього виробляється гормон стресу кортизол, дитина починає перезбуджуватися і ніяк не може заспокоїтися.

Головна небезпека невчасного вкладання дитини до ліжка – несформована нервова система, яка ще не вміє гальмувати процеси збудження. Саме тому такі діти частіше прокидаються о 4-5 ранку, постійно прокидаються вночі і встають вранці з плачем.

4. Укладати дитину після дев'ятої вечора не варто. Найкращим вважається проміжок між 19 і 21 годинами – тоді дитину найлегше укласти в ліжко, адже в цьому ще й біологічний годинник допомагає. Якщо зрушити момент відходу до сну, то мозок дитини перейде в стан перевантаження і почне виробляти той же кортизол.

Не варто годувати дитину грудьми уві сні – дитина звикне і не зможе без цього спати

5. Годувати дитину грудьми або пляшечкою уві сні – не найкраща ідея. Смоктання може стати негативною асоціацією малюка на сон, а це тягне за собою безсонні ночі, коли дитина не зможе спати без годування.

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