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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

5 поширених звуків тіла і що вони означають

756 Читать новость на русском
Дзвін у вухах
Дзвін у вухах / soundguardltd.com

Час від часу тіло може видавати звуки, причини яких людина не завжди розуміє. Деякі з них можуть свідчити про небезпеку.

Медики пояснюють, що дзвін у вухах може бути результатом хибної обробки мозком деяких електричних сигналів як звуків, пише Cosmo.

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Позбутися дзвону в вухах можуть вушні затички. Якщо ж ви досі чуєте його, то варто перестати дивитися фільми жахів з тривожною музикою. Можна також здати аналізи на інфекцію та захворювання внутрішнього вуха.

Хрускіт роту пов’язують зі зміщенням скронево-нижньощелепного суглоба. Така ситуація не проблема. Звертатися до лікаря необхідно тоді, коли людина не може закрити щелепу або відкрити до кінця.

Якщо людина часто чує тріск у суглобах, то ймовірно, що сухожилля вдаряють по суглобу, у рідини лопаються бульбашки повітря або ж твої суглоби зміщуються при русі. Тому варто стежити за здоров’ям колін і виконувати вправи без різких рухів. Якщо коліно болить то варто звернутися до лікаря-ортопеда.

У результаті судомного скорочення діафрагми виникає гикавка. Якщо це людина часто відчуває, то це може бути симптомом захворювання стінки шлунка, ураження центральної нервової системи, отруєння, інсульту, черепно-мозкової травми, інфаркту та глаукоми.

via GIPHY

Метеоризм – це звичайне явище, людина за день може виробляти до 14 видів травних газів. Якщо ж ви помічаєте значну більшу кількість – потрібно звернутися до гастроентеролога.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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