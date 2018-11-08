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      5 причин, чому люди постійно скаржаться

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      5 причин, чому люди постійно скаржаться
      5 причин, чому люди постійно скаржаться / lovebondings.com

      Постійні скарги людини погано впливають як на людей, що її оточують, так і на неї саму.

      Про це пише психолог Роберт Таіббі, інформує Phychocogy Today.

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      Діти скаржаться на друзів, учителів, домашню роботу, молодшого брата чи сестру. Дорослі ж незадоволені поведінкою боса, робочим графіком, вічними запізненнями другої половинки.

      Деяким людям настільки подобається скиглити про свої проблеми, що це стало їх способом життя, нормою спілкування.

      Чому люди скаржаться

      1. Для зниження стресу

      Більшість людей під час переліку проблем, що їх турбують, очищуються від стресу. Вони перекладають свій тягар іншим людям, близьким людям. Після цього люди почуваються краще, адже вони розділяють свій сум, відчай з іншими людьми.

      2. Через неможливість розв'язати проблему

      Коли людина опиняється в пастці і не бачить іншого виходу, то вона починає нити. Можливо, вона очікує на пораду, підтримку.

      Через неможливість розв'язати проблему
      Через неможливість розв'язати проблему

      3. Через депресію

      Депресія погано впливає на людину. Вона забирає всю енергію і людини, змушує її бачити лише погане у звичних речах. Людина скаржиться, тому що впевнена, що це все, на що людина здатна.

      4. Це частина стосунків

      Психолог зазначає, що постійні скарги є частиною рольових моделей з дитинства – батьки постійно скаржилися і створювали негативну атмосферу. Також є пари та сім’ї, де панує занадто негативна позиція – "Ми двоє проти світу".

      5. Через вигоду

      Це наче обхідний шлях, щоб отримати увагу. За допомогою ниття та скарг дитина привертає до себе увагу. А якщо це спрацювало у дитинстві, то спрацює у дорослому віці.

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      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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